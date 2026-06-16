Sve za motocikliste na jednom mjestu: Od vozila preko opreme do stručnog održavanja

Dobra vožnja ne ovisi samo o vozilu. Jednako su važni kvalitetna oprema, redovito održavanje i stručna podrška kojoj se vozači mogu obratiti kad god zatrebaju. Zato ne čudi da sve više motociklista i ljubitelja quadova traži jedno mjesto na kojem mogu riješiti sve.
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Auto Moto Pehar specijaliziran je za prodaju, održavanje i servisiranje motocikala, quadova te vrhunske motoopreme, a njihovu ponudu možete pogledati na stranici Bijelo Jaje.
Vrhunski brendovi nikad nisu bili dostupniji
Kvaliteta počinje od pravog izbora, zbog čega se u njihovoj ponudi nalaze neki od najpoznatijih i najcjenjenijih brendova motoindustrije.
Ljubitelji motocikala, skutera i quadova mogu birati između modela brendova CFMOTO, GOES, KTM, Husqvarna, GASGAS i MV Agusta, proizvođača poznatih po inovacijama, performansama i pouzdanosti.
Auto Moto Pehar
Foto:
PR
Osim vozila, dostupna je i široka ponuda zaštitne opreme i odjeće. U asortimanu se nalaze kacige renomiranih proizvođača kao što su LS2, Alpinestars, Thor i Z1R, kao i jakne, hlače, rukavice i čizme s odgovarajućim sigurnosnim certifikatima za vožnju na cesti i izvan nje.
Za dugotrajnost i besprijekoran rad vozila važni su i kvalitetni potrošni materijali. Zato su tu i provjerena ulja te maziva brendova Motul, Muc-Off i Motorex, kao i gume renomiranih proizvođača.
Servis nije trošak, već ulaganje u sigurnost
Nije sve gotovo kupnjom vozila. Da biste svom novom vozilu što više produljili vijek trajanja, ali i da bi u konačnici vožnja bila sigurnija, bitno je redovito ga održavati.
Stručni servisni tim koji se redovito educira i prati razvoj najnovijih tehnologija u motociklističkoj industriji je onaj kojem će kupci i najviše vjerovati.
Auto Moto Pehar
Foto:
PR
Usluge servisa uključuju redovne i periodične servise, zamjenu ulja, filtera i svjećica, kompletnu dijagnostiku kvarova, pripremu vozila za tehnički pregled i sezonu, kao i ugradnju dodatne opreme poput kofera, zaštita motora ili ispušnih sustava.
Poseban naglasak stavlja se na kvalitetu ugrađenih komponenti, pa se koriste originalni zamjenski dijelovi ili visokokvalitetni zamjenski dijelovi s jamstvom.
Zašto vozači biraju Auto Moto Pehar?
U vremenu kada se kupnja vozila, opreme i servis često obavljaju na različitim adresama, Auto Moto Pehar nudi jednostavnije rješenje, sve na jednom mjestu. Kupci pritom mogu računati na individualan pristup i stručne savjete prilagođene vlastitim potrebama, iskustvu i budžetu.
Auto Moto Pehar
Foto:
PR
Ono što ih dodatno izdvaja je činjenica da nisu samo trgovci i servisni stručnjaci, oni su i aktivni vozači te zaljubljenici u motosvijet, zbog čega savjete daju iz vlastitog iskustva. Više o njihovoj ponudi saznajte na stranici Bijelo Jaje.
Sadržaj je napravljen u produkciji Nova Studija, native tima Nove TV, u suradnji s partnerom Auto Moto Pehar po najvišim profesionalnim standardima.