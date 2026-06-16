Sve za motocikliste na jednom mjestu: Od vozila preko opreme do stručnog održavanja

Dobra vožnja ne ovisi samo o vozilu. Jednako su važni kvalitetna oprema, redovito održavanje i stručna podrška kojoj se vozači mogu obratiti kad god zatrebaju. Zato ne čudi da sve više motociklista i ljubitelja quadova traži jedno mjesto na kojem mogu riješiti sve.

Auto Moto Pehar specijaliziran je za prodaju, održavanje i servisiranje motocikala, quadova te vrhunske motoopreme, a njihovu ponudu možete pogledati na stranici Bijelo Jaje.

Vrhunski brendovi nikad nisu bili dostupniji

Kvaliteta počinje od pravog izbora, zbog čega se u njihovoj ponudi nalaze neki od najpoznatijih i najcjenjenijih brendova motoindustrije.

Ljubitelji motocikala, skutera i quadova mogu birati između modela brendova CFMOTO, GOES, KTM, Husqvarna, GASGAS i MV Agusta, proizvođača poznatih po inovacijama, performansama i pouzdanosti.

Auto Moto Pehar Foto: PR

Osim vozila, dostupna je i široka ponuda zaštitne opreme i odjeće. U asortimanu se nalaze kacige renomiranih proizvođača kao što su LS2, Alpinestars, Thor i Z1R, kao i jakne, hlače, rukavice i čizme s odgovarajućim sigurnosnim certifikatima za vožnju na cesti i izvan nje.

Za dugotrajnost i besprijekoran rad vozila važni su i kvalitetni potrošni materijali. Zato su tu i provjerena ulja te maziva brendova Motul, Muc-Off i Motorex, kao i gume renomiranih proizvođača.

Servis nije trošak, već ulaganje u sigurnost

Nije sve gotovo kupnjom vozila. Da biste svom novom vozilu što više produljili vijek trajanja, ali i da bi u konačnici vožnja bila sigurnija, bitno je redovito ga održavati.

Stručni servisni tim koji se redovito educira i prati razvoj najnovijih tehnologija u motociklističkoj industriji je onaj kojem će kupci i najviše vjerovati.

Auto Moto Pehar Foto: PR

Usluge servisa uključuju redovne i periodične servise, zamjenu ulja, filtera i svjećica, kompletnu dijagnostiku kvarova, pripremu vozila za tehnički pregled i sezonu, kao i ugradnju dodatne opreme poput kofera, zaštita motora ili ispušnih sustava.

Poseban naglasak stavlja se na kvalitetu ugrađenih komponenti, pa se koriste originalni zamjenski dijelovi ili visokokvalitetni zamjenski dijelovi s jamstvom.

Zašto vozači biraju Auto Moto Pehar?

U vremenu kada se kupnja vozila, opreme i servis često obavljaju na različitim adresama, Auto Moto Pehar nudi jednostavnije rješenje, sve na jednom mjestu. Kupci pritom mogu računati na individualan pristup i stručne savjete prilagođene vlastitim potrebama, iskustvu i budžetu.

Auto Moto Pehar Foto: PR

Ono što ih dodatno izdvaja je činjenica da nisu samo trgovci i servisni stručnjaci, oni su i aktivni vozači te zaljubljenici u motosvijet, zbog čega savjete daju iz vlastitog iskustva. Više o njihovoj ponudi saznajte na stranici Bijelo Jaje.