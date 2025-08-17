Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Teško ozlijeđeni

Teška nesreća: Motociklom se zabio u automobil, putnik preletio zaštitni zid

Piše J. M., 17. kolovoza 2025. @ 09:27 komentari
Ilustracija; Motociklistička nesreća
Ilustracija; Motociklistička nesreća Foto: Getty Images
Teško su ozlijeđena dva putnika koja su u trenutku nesreće bila na motociklu.
Najčitanije
  1. Ilustracija
    teška nesreća

    Crno jutro: U sudaru dvaju vozila jedna osoba poginula, promet u prekidu
  2. Ilustracija; Novorođenčad u bolnici
    Tuga u Italiji

    U istoj večeri preminule dvije bebe, vlasti hitno povukle deterdžent za pranje
  3. Nesreća u Srbiji
    Tragedija u Srbiji

    Braća išla u posjet ocu i poginula, roditelji se slomili: "Pustite me da vidim jesu mi djeca živa"

Komentirajte clanke na portalima Nove TV i osvojite vrijedne nagrade

Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Drvo palo na dijete u Istri i usmrtilo ga
istraga u tijeku
Tragedija u Istri: Drvo palo na dijete i usmrtilo ga
Ribari iz Minnesote riješili slučaj nestalog muškarca iz 1967.
"Stopostotna sreća"
Ribari na dnu rijeke uočili olupinu automobila: Riješili slučaj star 58 godina
Sudar automobila i motocikla u Vodicama: Dvojica putnika teško ozlijeđeni
Teško ozlijeđeni
Teška nesreća: Motociklom se zabio u automobil, putnik preletio zaštitni zid
Deseci ozlijeđenih u potresu magnitude 6,0 u Indoneziji
Magnituda 6,0
VIDEO U snažnom potresu urušio se dio crkve, ozlijeđeno najmanje 29 ljudi
DHMZ poslao upozorenje: Riječka regija pod narančastim, ostatak zemlje žutim alarmom
Promjena vremena
Stižu grmljavinska nevremena, pada temperatura: Cijela zemlja pod alarmom, jedna regija na udaru
Srbija: Novi neredi na protuvladinim prosvjedima, demolirane prostorije SNS-a
Sukobi s policijom
VIDEO Srbija gori! Zapaljene prostorije Vučićeve stranke, on se oglasio porukom prosvjednicima
Gospić: U sudaru dvaju vozila jedna osoba poginula, promet u prekidu
teška nesreća
Crno jutro: U sudaru dvaju vozila jedna osoba poginula, promet u prekidu
Italija: Preminulo dvoje novorođenčadi, sumnja se na kontaminirani deterdžent
Tuga u Italiji
U istoj večeri preminule dvije bebe, vlasti hitno povukle deterdžent za pranje
Išli su u posjet ocu, a onda su poginuli: Roditelji slomljeni na mjestu kobne nesreće: "Pustite me da vidim jesu mi djeca živa"
Tragedija u Srbiji
Braća išla u posjet ocu i poginula, roditelji se slomili: "Pustite me da vidim jesu mi djeca živa"
Hrvat uhićen u Srbiji priznao krivnju samo da ga puste na slobodu: "Dali su mi jesti samo pokvarenu paštetu"
POLICIJSKA TORTURA
Hrvat uhićen u Srbiji: "Čim su vidjeli otkud sam, počeli su se podsmjehivati i pogledavati"
Pakistan: VIše od 320 mrtvih zbog jakih kiša
monsun u Aziji
Više od 320 ljudi poginulo u strašnoj oluji: Umrli su od udara groma, struje, mnogi su zatrpani
Izbijanje listerije u siru ubilo je dvije osobe u Francuskoj, proširilo se na Belgiju
U FRANCUSKOJ
Dvije osobe umrle, velik broj zaraženih: Bakterija se proširila i u drugu državu, a za sve je kriva omiljena namirnica
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Italija: Preminulo dvoje novorođenčadi, sumnja se na kontaminirani deterdžent
Tuga u Italiji
U istoj večeri preminule dvije bebe, vlasti hitno povukle deterdžent za pranje
Išli su u posjet ocu, a onda su poginuli: Roditelji slomljeni na mjestu kobne nesreće: "Pustite me da vidim jesu mi djeca živa"
Tragedija u Srbiji
Braća išla u posjet ocu i poginula, roditelji se slomili: "Pustite me da vidim jesu mi djeca živa"
Gospić: U sudaru dvaju vozila jedna osoba poginula, promet u prekidu
teška nesreća
Crno jutro: U sudaru dvaju vozila jedna osoba poginula, promet u prekidu
show
Dylan Brosnan s ocem Pierceom Brosnanom u rijetkom izlasku
jako se promijenio
Znate li čiji je ovo sin? Prije osam godina zabrinuo je javnost potresnim prizorima
Šime Elez, kojeg povezuju s Majom Šuput ima novi imidž
odvažan korak!
Splićanin Šime više ne izgleda ovako, na njegov novi imidž reagirala je i Maja Šuput
Princ William i Kate Middleton sele se u novu kuću u Windsoru
dugo su o tome razmišljali
Iznenađenje iz palače! Kate Middleton i princ William donijeli konačnu odluku o velikoj promjeni
zdravlje
Prvi simptomi shizofrenije: Počinju u 20-ima, evo koji su
Piše psihologinja
Prvi simptomi shizofrenije: Počinju u 20-ima, evo koji su
Voće za snižavanje kolesterola: 9 vrsta koje trebate jesti
Za manji rizik od srčanih bolesti
Voće za snižavanje kolesterola: 9 vrsta koje trebate jesti
Može li vam kosa ponovno narasti nakon alopecije?
Ovisi o ovome
Može li vam kosa ponovno narasti nakon alopecije?
zabava
Grafit postao viralan, a za sve je zaslužan brutalan odgovor ispod njega
Urnebesno
Grafit postao viralan, a za sve je zaslužan brutalan odgovor ispod njega
Cijeli svijet zavidi Balkancima zbog jedne objave na TikToku, pogledajte o čemu je riječ
Hmm…
Cijeli svijet zavidi Balkancima zbog jedne objave na TikToku, pogledajte o čemu je riječ
Poruka u apartmanu u Dalmaciji iznenadila je turista, morao ju je podijeliti
Urnebesno
Poruka u apartmanu u Dalmaciji iznenadila je turista, morao ju je podijeliti
tech
Kineski nadzor prešao je sve granice: Ovakav nadzorni sustav ne postoji nigdje na svijetu
Sve to na 5G
Kineski nadzor prešao je sve granice: Ovakav nadzorni sustav ne postoji nigdje na svijetu
Radikalan zakon stupio na snagu: Ako želite gledati pornografiju, snimite selfie ili pokažite osobne dokumente
Što može poći po zlu?
Radikalan zakon stupio na snagu: Ako želite gledati pornografiju, snimite selfie ili pokažite osobne dokumente
Sam Altman nema dobre vijesti za one koji se bliže mirovini
Zabrinut je…
Sam Altman nema dobre vijesti za one koji se bliže mirovini
sport
VIDEO Pogledajte kako je Hrgović poslao Britanca na pod i potvrdio svoju dominaciju
ŠTETA ŠTO NIJE ZAVRŠIO
VIDEO Pogledajte kako je Hrgović poslao Britanca na pod i potvrdio svoju dominaciju
Hrgović reagirao odmah nakon meča: "Ja sam jedan opaki gad!"
OPISAO I OSMU RUNDU
Hrgović reagirao odmah nakon meča: "Ja sam jedan opaki gad!"
VIDEO Runda za povijest: Britanac bacao bombe, ali Hrgović izdržao kao da je od stijene odvaljen!
Nevjerojatno
VIDEO Runda za povijest: Britanac bacao bombe, ali Hrgović izdržao kao da je od stijene odvaljen!
tv
Zlatni kavez: U trenutku kada je sve krenulo kako treba, osveta im je zadala konačni udarac - saznajte što donose nove epizode serije ''Zlatni kavez''
ZLATNI KAVEZ
U trenutku kada je sve krenulo kako treba, osveta im je zadala konačni udarac - saznajte što donose nove epizode serije ''Zlatni kavez''
Daleki grad: Tko je zapravo Ferit Kaya – lice koje gledatelji vole i mrze u „Dalekom gradu“
DALEKI GRAD
Tko je zapravo Ferit Kaya – lice koje gledatelji vole i mrze u „Dalekom gradu“
Leyla: Lijepa i svestrana glumica - pogledajte koji je fakultet završila prije glume
LEYLA
Lijepa i svestrana glumica - pogledajte koji je fakultet završila prije glume
putovanja
60 eura na noć: Mala kuća na Cresu za one koji na odmoru žude za mirom i tišinom
Pogled s terase je vau!
60 eura na noć: Mala kuća na Cresu za one koji na odmoru žude za mirom i tišinom
SAD zabrana prodaje životinjskih pluća
Od 1971. godine
U Hrvatskoj se ovaj komad mesa može kupiti u bilo kojoj mesnici, a u SAD-u je prodaja zabranjena zakonom
Kako se nekoć kampiralo? 10 prizora koji bude sjetu, ali i smijeh
Zlatne godine
Kako se nekoć kampiralo? 10 prizora koji bude sjetu, ali i smijeh
novac
"To sada možemo zvati korupcijom". Kako je Trump iskoristio predsjedničku poziciju za širenje svog globalnog carstva
Više ni ne skriva
"To sada možemo zvati korupcijom". Kako je Trump iskoristio predsjedničku poziciju za širenje svog globalnog carstva
Nama susjedna zemlja ima najveći rast milijunaša u svijetu u posljednjih deset godina
Raj za bogataše
Nama susjedna zemlja ima najveći rast milijunaša u svijetu u posljednjih deset godina
Skandinavski grad u velikom problemu: Mora vratiti milijune parovima koji su se ondje vjenčali
Cijena ljubavi
Skandinavski grad u velikom problemu: Mora vratiti milijune parovima koji su se ondje vjenčali
lifestyle
Ksenija Pajić na crvenom tepihu 31. Sarajevo Film Festivala
Savršena elegancija
Ksenija Pajić, dama dostojna divljenja: Senzacionalno izdanje u Sarajevu
Plaža Nikolina, Baška Voda
Jedna od najljepših
Borova šuma, bijeli šljunak i more čisto kao suza: Jadranska ljepotica na kojoj se uvijek lijepo okupati
Izdanje muškarca sa špice u jednostavnoj košulji na pruge i bermudama
Jednostavno, a fantastično
Stav, stil, samouvjerenost: Muškarac sa špice ukrast će vam pažnju kao što je i nama
sve
Grafit postao viralan, a za sve je zaslužan brutalan odgovor ispod njega
Urnebesno
Grafit postao viralan, a za sve je zaslužan brutalan odgovor ispod njega
VIDEO Pogledajte kako je Hrgović poslao Britanca na pod i potvrdio svoju dominaciju
ŠTETA ŠTO NIJE ZAVRŠIO
VIDEO Pogledajte kako je Hrgović poslao Britanca na pod i potvrdio svoju dominaciju
Dylan Brosnan s ocem Pierceom Brosnanom u rijetkom izlasku
jako se promijenio
Znate li čiji je ovo sin? Prije osam godina zabrinuo je javnost potresnim prizorima
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene