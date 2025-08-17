Teška nesreća: Motociklom se zabio u automobil, putnik preletio zaštitni zid

U prometnoj nesreći koja se dogodila nešto iza ponoći u Vodicama, teško su ozlijeđene dvije osobe.

Nesreća se dogodila oko 00:25, kad 19-godišnji vozač motocikla šibenskih registarskih oznaka na raskrižju nije propustio sva vozila koja se kreću tom cestom, da bi se bočnom desnom stranom motocikla zabio u prednji dio automobila šibenskih registarskih oznaka kojim je upravljala 67-godišnjakinja.

Vozač i putnik na motociklu su pali na kolnik i udarili u betonsko - kameni ogradni zid - vozač se tu i zaustavio, a putnik je nakon udara preletio zid i pao na zemlju.



U Općoj bolnici u Šibeniku vozaču i putniku motocikla su konstatirane teške tjelesne ozljede te su zadržani na daljnjem liječenju.

Zbog izazivanja prometne nesreće protiv 19-godišnjeg vozača motocikla slijedi podnošenje kaznene prijave nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.