Strankinja se šokirala kad je vidjela račun za vožnju do zagrebačke zračne luke: "Taksist je bio jako agresivan..."

Neugodna iskustva vezana za cijene usluga prijevoza, čini se, postaju svakodnevica onima koji se dobro ne informiraju prije nego što sjednu u taksi.

Naime, novo neugodno iskustvo prepričala nam je jedna žena koja inače živi u Grazu, a čija je prijateljica, inače Engleskinja, također s adresom u Grazu, u kasnim noćnim satima u ponedjeljak taksijem putovala u zagrebačku zračnu luku. Prvotno je iz Graza autobusom stigla na zagrebački autobusni kolodvor pa se taksijem zaputila na aerodrom, gdje ju je čekao let za Bruxelles.

Taksi koji je strankinju dovezao do zračne luke Foto: Snimila čitateljica

"Na autobusnom kolodvoru obratila se taksistu koji se tamo zatekao. Upitala ga je za cijenu vožnje do zračne luke, na što je on kratko odgovorio da će to izračunati taksimetar. Nije ni slutila što će se dogoditi pa je samo sjela u vozilo bez dodatnih upita. Kad su stigli u zračnu luku u 2:15, ispostavio joj je račun s cijenom koja ju je šokirala - čak 101 euro za vožnju od trinaest kilometara", ispričala je prijateljica te dodala što se potom događalo.

Račun za taksi prijevoz Foto: Snimila čitateljica

"Bila je u čudu kad je na internetskoj aplikaciji izračunala kako je za navedenu vožnju uobičajena cijena od oko 40 eura. Tražila je zatim podatke od taksista, međutim on se razljutio, bio je jako agresivan. Bila je u strahu te je žurila na let pa mu je platila koliko je tražio. Sve je kasnije prijavila policiji, no oni su joj kazali kako ne mogu ništa učiniti jer je taksimetar bio uključen te je ionako dobila račun."

Taksimetar Foto: Snimila čitateljica

Pokušali smo stupiti u kontakt s čelnicima prijevozničke tvrtke koja je navedena na računu ispostavljenom spomenutoj strankinji. Kako ne postoji internetska stranica te tvrtke, do kontakta smo pokušali doći preko poslovnih stranica koje prate poslovanje kompanija. Kao vlasnik tvrtke spominje se isto ime, a nakon što smo okrenuli navedeni broj telefona, dobili smo sljedeći odgovor:

"To više nije moja tvrtka, prodao sam je, ali valjda još nisu promijenili podatke na internetskim stranicama."

Pročitajte i ovo Nije prvi put Naručio dva taksija, a onda doživio šok: Od centra Zagreba do Sesveta naplaćen mu nevjerojatan iznos

Pokušali smo doznati ime i kontakt novog vlasnika, no ponovno smo naletjeli na zid:

"Ne sjećam se kako se on zove, a nemam niti njegov broj..."

Čitateljica koja nam je dojavila ovaj slučaj razočarana je što se u medijima svako malo može čitati o sličnim neugodnim iskustvima. A tomu je tako jer mnogi koriste činjenicu da ne postoji pravilnik koji regulira cijenu vožnje, pa je prijevozničke tvrtke same određuju. Stoga bi se korisnici taksi-prijevoza prije pristanka na vožnju trebali dobro informirati o tome koliko dotični vozač odnosno prijevoznička tvrtka naplaćuju prijevoz. To je jedini način da vas ne zatekne račun s iznosom od kojeg - boli glava.