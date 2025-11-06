Strani radnik usred bijela dana silovao turisticu u centru Zagreba: Sud odredio kaznu

Zbog silovanja državljanke Japana, turistice, u zagrebačkom parku Ribnjak usred bijela dana u svibnju ove godine, na Županijskom sudu u Zagrebu je u četvrtak nepravomoćno na pet godina zatvora osuđen 26-godišnji državljanin Egipta, inače strani radnik na privremenom boravku u Hrvatskoj.

Na početku suđenja, 26-godišnjak je priznao krivnju. Uz iskaz žrtve i njegovo priznanje, u istrazi je provedeno i biološko vještačenje koje je potvrdilo da se DNA tragovi izuzeti s mjesta zločina podudaraju s njegovim DNK.

Muškarac je nakon priznanja naglasio da je mlad, da ima 26 godina, kao i da nikada ranije nije bio u sukobu sa zakonom.

"Žao mi je što sam to napravio, kajem se i želio bih se ispričati", priznao je stranac na sudu te dodao da je time nanio veliku štetu i svojoj obitelji s obzirom na to da joj, otkad je iza rešetaka, ne može slati ništa novca jer ne zarađuje, javlja Jutarnji list.

Prema presudi, 26-godišnjak se oko podneva susreo s državljankom Japana u parku Ribnjak. Tijekom neprimjerenog razgovora i nasrtljivog ponašanja ona se počela udaljavati od njega.

Unatoč odbijanju spolnog odnosa i pokušaja bijega, osuđeni strani državljanin ju je srušio na tlo te silovao.

Ona se potom obratila policiji za pomoć, koja ga je na temelju ranije žrtvine komunikacije s njim preko Instagrama, pronašla već sutradan i od tada se nalazi iza rešetaka remetinečkog zatvora.

Na ovu presudu Egipćanin se ima pravo žaliti.