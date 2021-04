Novi vojni neboder, čija vizura u središtu Zagreba plijeni pažnju mnogih, nikako da otvori vrata polaznicima vojnog učilišta. Maskirna višekatnica – čija je cijena gradnje, u međuvremenu, doslovno skočila u nebo i s kojom je vojska imala ambiciozne planove – zatvorena je, prazna i neupotrebljiva.

Neobičan neboder sive maskirne fasade koji odudara od susjednih zgrada trebao je biti objekt za smještaj časnika i polaznika Hrvatsko vojno učilište "Dr. Franjo Tuđman". Međutim, do daljnjega je zatvoren jer još nije u potpunosti opremljen. Osim soba za boravak polaznika i nastavnika, treba ga urediti i s drugim pratećim sadržajima: wellnessom, teretanom i restoranom na samom vrhu.

Iako maskirna višekatnica nije bila dovršena, lani se s njezinim otvorenjem žurilo. Premijera, koji je na događaj kasnio, čekalo se više od sat vremena prije nego je presjekao vrpcu.

"Želim zahvaliti svima koji su sudjelovali u realizaciji ovog projekta, posebno potpredsjedniku Vlade Damiru Krstičeviću koji je uložio velik dio sebe u njegovu realizaciju", rekao je Andrej Plenković na otvorenju 27. svibnja prošle godine.

General pukovnik Siniša Jurković, zamjenik načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga, tom je prilikom rekao da vjeruju da će "smještajni objekt Vukovar mlade ljude potaknuti da se pridruže hrvatskoj vojsci". Ipak, oni koji su joj se pridružili objekt su trebali početi koristiti početkom te akademske godine, a još se nisu uselili u neboder.

Problema je bilo i prije otvaranja

Problemi nisu nastali nakon otvaranja. Gradnja objekta kasnila je godinu dana, a ugovor težak 47,3 milijuna kuna s PDV-om na početku mandata potpisao je bivši ministar obrane Damir Krstičević. Sve je trebalo biti gotovo dvije godine kasnije, tj. 2018., ali posao povjeren splitskoj tvrtki Lavčević se odužio. Kasnilo se s gradnjom, rokovi su probijani su rokovi, a rasla je i početna cijena cijele investicije.

Sve se, u međuvremenu, zakompliciralo i s kupnjom posebne vrste namještaja. S obzirom da zgrada ima specifičan oblik, namještaj se mora raditi po mjeri.

"S obzirom da je postupak javne nabave u tijeku, očekuje se kako će građevina biti useljiva u drugoj polovici godine. Trenutno je u tijeku izrada konačnog obračuna izvedenih radova. Ukupni iznos radova iznosit će 60,6 milijuna kn s PDV-om", stoji u odgovoru Ministarstva obrane na upit Dnevnika Nove TV.

U KB-u Dubrava u zadnje vrijeme hospitalizirani i oni rođeni 70-ih godina: "Njihov imunološki sustav žešće reagira, imaju brži tijek bolesti"

Plenković o COVID putovnicama i dodatku na mirovinu: "Mislim da bi se to moglo do ljeta riješiti", "Dodatak na mirovine nije predizborni potez"

Kako se do tog iznosa dolazilo vidljivo je i iz niza dodataka na ugovor, ali i dijela tehničke dokumentacije kojom raspolažemo. Rasle su pojedine stavke u troškovnicima u odnosu na količine, armaturu, bravariju, ali i neke druge radove. Početni projekt je poskupio pa je danas skuplji i od tada najskupljeg ponuđača na natječaju.

Izvođač se o penalima nastoji dogovoriti s investitorom

U Ministarstvu obrane kažu da nisu utvrdili tehničke propuste u gradnji. Iako smo ih to više puta tražili, o tome nisu htjeli govoriti pred našom kamerom. To nije htio ni splitski izvođač, koji u kratkom telefonskom razgovoru poručuje da nam nije dužan reći je li mu, i koliko, do sada isplaćeno. Također, nismo dobili ni odgovor boji li se naplate penala zbog kašnjenja radova, ali nam je rečeno da će sve biti dogovoreno s investitorom.

Moguće kazne Ministarstvo obrane će razmatrati nakon konačnog financijskog obračuna. Zasad ne otkrivaju jesu li utvrdili da je bilo dodatnih radova bez aneksa ugovora i što je pokazao nadzor glavnog inspektora obrane, ako ga je uopće i bilo.

Mladić kojeg su u Mostaru iscipelarili policajci: "Ispričao sam se, ponudio sam se da platim kaznu, no oni su krenuli s udarcima"

Prinčevi Harry i William različito odali počast djedu Philipu i njihove zasebne izjave su privukle pozornost

O ovoj temi šuti i aktualni ministar obrane Mario Banožić, kao i njegov prethodnik Damir Krstičević. O temi smo pitali i Ured predsjednika, ali Vrhovni zapovjednik Zoran Milanović nije imao komentara.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr