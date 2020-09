Hrvatske vojske više nema u Afganistanu. U domovinu se vratio posljednji, 12. kontingent, čime je i službeno okončano hrvatsko sudjelovanje u NATO misiji "Odlučna potpora" na sjeveru te zemlje.

U zrakoplovnoj bazi na Plesu organiziran je u utorak navečer svečani doček vojnika.

Uz načelnika Glavnog stožera admirala Roberta Hranja, ministra obrane Marija Banožića, hrvatske vojnike dočekao je i predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik. Zoran Milanović za povlačenje iz Afganistana se zalagao i u kampanji. Od 2003. godine do danas u našoj najdugotrajnijoj misiji sudjelovalo je više od 5.500 vojnika za što je utrošeno više od dvije milijarde kuna.

„Svima vama želim sretan povratak u domove i da živi i zdravi dođete svojim kućama, svako dobro i budite svoji“, poručio je vojnicima brigadir Ivica Matanović, zapovjednik 12. HRVCON-a RS.

Admiral Robert Hranj, načelnik Glavnog stožera OS RH zahvalio je vojnicima koji su svojim sudjelovanjem u Afganistanu doprinijeli izgradnji mira i sigurnosti u toj zemlji.

„Potvrdili ste da smo dio zajednice profesionalnih i uvježbanih vojski na čiju potporu naši građani, saveznici i partneri mogu uvijek računati“, poručio je Hranj.

Svečani je to i povijesni trenutak za Hrvatsku no i dalje je otvorena mogućnost da NATO nekog od naših časnika angažira u svojim zapovjedništvima. Hrvatski vojnici su u Afganistanu mentorirali vojsku i policiju, samoubilački napadi bili su im svakodnevica, a lani je jednom takvom napadu poginuo hrvatski vojnik Josip Briški, prva hrvatska žrtva u Afganistanu.



Ovo povlačenje hrvatske vojske iz NATO-ove misije je odluka državnog vrha, usuglašena je i s partnerima, s SAD-om i s Njemačkom, s kojima smo u misiji u sudjelovali.

"Misija u Afganistanu bila je jako opasna"

Predsjednik RH i vrhovni zapovjednik Zoran Milanović je na Plesu odgovarajući na pitanja novinara komentirao povlačenje hrvatske vojske iz NATO misije u Afganistanu i rekao kako se i premijer Plenković s njegovim argumentima za odlazak složio još prije pola godine.

O mogućim novim misijama predsjednik je rekao kako ne bi žurio u takve angažmane.

„To je prije svega političko pitanje. NATO može tražiti da sudjelujemo u nekoj misiji, ali odluka je isključivo naša. Ovo kao što je Afganistan bila je jako opasna misija i takva se neće skoro ponoviti. Ta misija i inače ide kraju, tako da nemam informaciju o bilo kakvoj reakciji partnera, Njemačke i SAD-a“, kaže Milanović.

"Bit će problema zbog odluke Ustavnog suda"

Komentirao je i odluku Ustavnog suda vezano za odluke koje je donosio Stožer civilne zaštite RH i rekao kako je njegov stav o tome jasan.

„Ustavni sud takav kakav je, jest politička institucija. Rasprava u Hrvatskoj o tome neće prestati, a trebala bi. To sam predvidio prije tri, četiri mjeseca, ne zato jer sam vidovnjak, nego zato što imam iskustva. Sve se moglo izbjeći, vrlo elegantno, vrlo brzo i vrlo lako. Ovo je izvanredno stanje, nije ratno stanje, ali cijela Europa živi u tom izvanrednom stanju, i u takvom stanju se donose posebne odluke. To su važne društvene teme o kojima se mora raspravljati, Ustavni sud se prestrašio, ali to je ljudski. Bit će problema zbog takve odluke, ali ja ju prihvaćam, odnosno primam na znanje, ali neću šutjeti“, kaže Milanović i dodaje da Ustavni sud ne treba ukinuti.

"Hrvatska si može priuštiti 12 aviona"

Govorio je i o nabavci novih vojnih aviona te rekao kako je riječ o složenim sustavima.

„Remont MiG-ova u Ukrajini bio je nužan i produžio im je vijek na nekoliko godina. Donesena je odluka da se ide u nabavku novih ili novijih aviona. Hrvatska si može priuštiti 12 aviona za sljedećih 30 godina. To je za državu. Hrvatska je trenutačno u poteškoćama kao i druge države, ali nije bankrotirana država“, zaključuje Milanović.





Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr