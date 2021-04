Policajac ga je bacio na pod i stao mlatiti. Pridružio mu se kolega pa su zajedničkim snagama udarali mladića koji nije pružao nikakav otpor. Sve to snimile su nadzorne kamere u Mostaru u nedjelju navečer. Mladić je ispričao kako je do toga došlo.

Kazao je da se vraćao od prijatelja koji živi u susjednoj zgradi. Putem je vidio kako se zaustavlja policijski auto te je u tom trenu požurio, shvativši da krši policijski sat.

"Policajci su me sustigli točno ispred zgrade. Dalje se na snimci vidi sve što se dogodilo. Ispričao sam se što sam prekršio policijski sat, ponudio da platim kaznu, no oni su krenuli s udarcima. Nakon toga odveli su me u policijsku stanicu. U policijskom vozilu sam im već u nekoliko navrata napominjao da se ne osjećam dobro", ispričao je za mladić za portal Pogled.ba.

Na prekršajnom nalogu koji je dobio nisu spomenute ozljede.

"Nakon što su napisali nalog pustili su me da idem kući pješke", dodao je. Tražio je navodno već u policiji da ga odvezu na Hitnu.

"Samo su mi rekli da idem kući. Pušten sam da šetam gradom i na taj način opet kršim policijski sat, svjestan da me opet može netko zaustaviti i ponovo legitimirati. Nakon toga otišao sam na hitni pregled jer se nisam osjećao dobro. Čak sam, dok sam hodao do kuće, povratio nekoliko puta...", govori mladić koji na kraju svega ima ozljede glave, a izudarali su ga i po tijelu.

Uzeo je odvjetnike te će privatno tužiti policajce. A dvojac e već udaljen s dužnosti. Iz policije Hercegovačko-neretvanskog kantona ispričali su se javnosti.

"Ministarstvo unutarnjih poslova HNŽ/K najoštrije osuđuje brutalni ispad policijskih službenika koji se dogodio dana 10.4.2021.godine u 23:05 sati, a za kojeg nema opravdanja. Radi se o klasičnom primjeru prekoračenja ovlasti i policijskog kodeksa, zbog čega se duboko ispričavamo cjelokupnoj javnosti, a posebice mladiću prema kojem se postupalo", navode na službenim stranicama i dodaju da je cijeli slučaj proslijeđen Tužiteljstvu.

Neformalna skupina na Facebooku je pozvala danas na održavanje prosvjeda u 16 sati ispred zgrade MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije.

Otac tvrdi da mu je pretučen maloljetni sin

Nakon što je objavljena ta snimka, situacija u Mostaru se ne smiruje. Lokalnim medijima se javio muškarac koji tvrdi da je policija pretukla njegovog maloljetnog sina.

"Moj 14-ogodišnji sin i njegov prijatelj brutalno su pretučeni kad su uhvaćeni nakon tučnjave prošlog tjedna u kojoj nisu sudjelovali", rekao je za Bljesak.info.

"Neka vide kakva je naša policija. Nije dobio ni prekršajnu kaznu. Samo mu rekli da može ići. Ozlijeđen mu je lakat i vidljive su masnice od udaraca palicama po leđima", naveo je otac pretučenog dječaka koji je prijavu protiv policijskih službenika podnio i Tužiteljstvu i federalnoj upravi policije.