U osnovne škole koje budu odabrane za eksperimentalni program uvode se novi predmeti. O tome je govorio ministar obrazovanja. Dnevnik Nove TV posjetio je jednu školu koja se za taj program cjelodnevnog obrazovanja prijavila. Novinarka Valentina Baus razgovarali je s ravnateljem, roditeljima i učenicom koja sve to jedva čeka. Posebno je zanimljiv novi predmet u kojemu će se učiti "praktične vještine" i kako recimo pravilno zašiti gumb.

Ika ima 8 i pol godina, ide u drugi razred osnovne škole i ako njezina škola bude odabrana u ekspermentalni program, iduće školske godine dobit će neke nove predmete. I jako se veseli.

"Jer ću moći znati više, moći ću pokazati svoje znanje i bolje ću se snalaziti ako budem negdje, na primjer ako budem pohađala njemački, onda ako budem u Njemačkoj znat ću njemački, neću morati pričati još neki jezik, snalaziti se", objašnjava malena Ika.

Pogledajte kako će točno izgledati cjelodnevna nastava, produžene prijave za škole

Predmeti će se postupno uvoditi, među njima i jedan dodatan strani jezik kako smo čuli od naše male sugovornice Ike. Priroda i društvo podijelit će se na dva predmeta Prirodoslovlje te Društvo i zajednicu. Slušat će još i predmet Svijet i ja, Informacijske i digitalne kompetencije te Praktične vještine koje su posebno zanimljive. Tu će se učiti kako na siguran način zamijeniti žarulju ili bateriju ili kako recimo zašiti dugme.

Nižu se reakcije na Fuchsovo gostovanje u Dnevniku Nove TV: "Nas nitko nije ništa pitao"

Boris Počuča, ravnatelj Osnove škole Ivana Cankara objašnjava "Probajte zamisliti ono što djeca stvaraju prije božićnog sajma. E sad, te rukotvorine da imate jedan predmet takav, da imate da ćete te rukotvorine i stvari raditi kroz cijelu godinu", kaže.

Na ovaj eksperimentalni program prijavilo se 68 škola. Bit će odabrano njih 50-ak.

Jesu li odabrani, ravnatelj Počuča još ne zna. Znat će se najvjerojatnije idući tjedan, kaže ministar Radovan Fuchs. Među prijavljenim školama ima i područnih škola i to sa samo jednim učenikom.

"I 3,4 učenika su učenici i mislim da svi imaju pravo biti prepušteni u eksperimentalni program, ali sigurno ćemo imati sve kategorije škola po broju učenika" kaže ministar.

Kritike urodile plodom? Ministar Fuchs za Dnevnik Nove TV otkriva novosti oko cjelodnevne nastave

Od jeseni cjelodnevna škola: Pogledajte koji su novi predmeti uvedeni i do koliko će sati trajati nastava

Razgovarali smo i s predsjednikom vijeća roditelja u jednoj školi koji kaže da ima još informacija koje im nedostaju.

Saša Bedaković, predsjednik Vijeća Roditelja. "Ono što ne znamo još kako će izgledati drugi dio nastave, koji će se ovijati recimo od 14 do 17 sati, u kojoj mjeri će biti popunjen".

Odabranim školama ministarstvo će detaljno prezentirati hodogram aktivnosti. I evo za kraj pitali smo Iku kako to da jedva čeka nove predmete jer to znači i više učenja, a učenici to baš i ne vole.

"Kao što ste i rekli, neka djeca to baš ne vole, pa sam jedna od rijetkih, a ja volim biti jedna od rijetkih", objašnjava Ika.

<p>Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr. <br />

<br />

Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga <a target="blank" href="https://novavideo.dnevnik.hr/">besplatno na novatv.hr</a>.<br />

</p>