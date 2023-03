Pedeset osnovnih škola od jeseni počinje s cjelodnevnom nastavom. Djeca bi u školi mogla biti i do poslije 17 sati, uvode se neki novi predmeti i nove aktivnosti, a rastu i plaće učitelja u tim školama.

Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs poziva osnovne škole da se prijave za sudjelovanje u eksperimentalnom programu "Osnovna škola kao cjelodnevna škola".

U novom četverogodišnjem modelu nastave od ove jeseni sudjelovat će 50 osnovnih škola iz cijele Hrvatske, a prijaviti se mogu one škole koje provode jednosmjensku nastavu.

Velike promjene u školama: Stižu novi predmeti, nekima se povećava broj sati, a ni tjelesni više neće biti isti

Financijska stimulacija po školi bit će 300.000 eura, najavio je ranije ministar. Novac je namijenjen nabavi opreme potrebne za održavanje nastave i dodatne troškove škola, a rast će i plaće zaposlenika tih škola, od 15 do 25 posto.

Prema modelu, obavezna nastava bi do osmog razreda trebala trajati do 14 sati, nakon čega slijedi ručak te se od 15 sati počinje s izvannastavnim aktivnostima do 17 sati, a nakon 17 s izvanškolskim aktivnostima.

Ministar Fuchs najavio uvođenje cjelodnevne nastave: "Krenuli smo u veliki reformski zahvat..."

Novi predmeti i nove satnice

Priroda i društvo u petom i šestom razredu postaje Prirodoslovlje te se uvodi novi predmet Društvo i zajednica.

Predmet Svijet i ja novi je izborni predmet, koji će zamišljen da učenici koji ne odaberu Vjeronauk, "ne provode vrijeme hodnicima ili imaju jednu ocjenu manje", kazao je Fuchs.

Fuchs o još jednoj stipendiji Milanovićeva sina: "Ako su uvjeti natječaja bili potpuno jasni, onda je to to"

Dodaje se i još jedan izborni strani jezik, kao i novi predmet Praktične vještine, sličan nekadašnjem Domaćinstvu.

Povećava se broj sati za Hrvatski jezik i Matematiku te umjetničke predmete poput Likovne i Glazbene kulture.

Novost je i da nastavu Tjelesne kulture u prva četiri razreda osnovne škole više neće predavati učitelji, već magistri kineziologije.