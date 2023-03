Ni u sustavu obrazovanja nema mira, cjelodnevna nastava otvorila je niz pitanja. Pokrenute su i dvije peticije. Nižu se i reakcije na jučerašnje gostovanje ministra Fuchsa u Dnevniku Nove TV. Detalje donosi reporterka Sanja Vištica.

Prašina oko informatike se ne sliježe. Velik dio nastavnika tvrdi - srezali su satnicu. Ministar Radovan Fuchs sinoć je u studiju Dnevnika Nove TV uvjeravao u suprotno. "Jedan sat informatike je obvezan od 1. do 8. razreda. I informatiku još jednom imamo kao međupredmetnu temu, ne smanjuje se obim informatike kao takav."

Ekspresno je stigla reakcija i iz informatičkih učionica.

"Super zvuči na papiru, ali ne znam koliko je realno da će ljudi koji predaju druge predmete koristiti tehnologije. Dakle, koliko su oni sami osnaženi da bi mogli primijeniti u učionici na taj način na koji se ovom novom reformom zagovara", rekla je Dalia Kager, nastavnica Informatike.

Pa nastavnici ne odustaju. Stop rezanju informatike - poručuju peticijom! Potpisalo ju je više od 2000 ljudi. "45 minuta, jedan sat tjedno - na kvaliteti nastave gubimo drastično", poručila je nastavnica.

A da će dobiti - na plaću - oni učitelji koji će više raditi, ministar je naglasio. Plaće će rasti i za 265 do 330 eura. U sindikatu Preporod na tu računicu dižu obrve.

"Otprilike ljudi bi trebali raditi 40-ak najmanje posto više za 20-ak posto veću plaću. Pametnome dosta", kaže predsjednik sindikata Željko Stipić

Što se djece tiče, ona neće biti po cijele dane u školi, kaže ministar. "Djeca će biti od 8 sati do 14, eventualno 14:30 u školi, u međuvremenu će imati pauze za ručak. A samo oni koji hoće mogu ostati dalje - do pet sati!"

Mame, tate, bake, djedovi - mišljenja su na ovu temu podijeljena.

"Zanimljiva mi je ta opcija, ali misliim da uvjeti u Hrvatskoj za to nisu zadovoljeni", smatra Igor.

"Svakodnevni boravak u toku pet dana od jutra do 5 popodne nije dobar", kaže pak jedna baka.

O svemu je imala što reći i jedna učiteljica.

"Rezignirani smo zbog toga što prije svega nas nitko nije ništa pitao, kako to već biva, a isto niti roditelje. Mislim da je prvo trebalo provesti anketu, bilo što među roditeljima, učiteljima, vidjeti kakav je interes za to, može li to ići ili ne", poručila je Daniela Zemljić Vugrinović.

Sindikat Preporod je od Ministastva tražio da se u proces odlučivanja uključe i učitelji. "Da se pošteno prezentira cijela priča, ne ovako kako se sad to radi PR-ovski, nego pošteno da onda učitelji dignu ili ne dignu ruku da se njihova škola prijavi ili ne prijavi na ovaj natječaj", kaže Stipić.

Odgovor još čekaju. Pokrenuta je i još jedna peticija koju je potpisalo više od 3000 ljudi. Za dva učitelje razredne nastave u cjelodnevnom programu.

"Cjelodnevna je nekad postojala, ali s dva učitelja isto tako, na jedini način kako je to moguće izvesti. A ovo kak su si oni to zamislili s jednim učiteljem to nikom nije jasno kako bi mi to trebali izvesti. Jedino ok da nam podignu plaću i da radimo 12 sati dnevno, to bi možda mogli", rekla je nastavnica.

Antonio Jurčev iz Hrvatske udruge ravnatelja osnovnih škola kaže da će bit dosta izazova, ali ističe - nakon dugo vremena smo ušli u značajniju reformu. "Četiri godine bi trebale biti dovoljne da se vidi sve što će biti prihvatljivo za provođenje u svim hrvatskim školama, a što neće."

Poziv školama koje žele sudjelovati u eksperimentalnoj nastavi je otvoren do 28. travnja.

