Grad New York zakonom je zabranio diskriminaciju na osnovi visine ili težine. To znači da ljudi koji odstupaju od tzv. "normalnih“ odnosno poželjnih proporcija - ni u čemu ne smiju imati manja prava od ostalih, koji su, recimo u Hrvatskoj - manjina.

Govorimo o osobama čiji je index tjelesne težine u odnosu na visinu do 25. Prelazi li indeks tjelesne mase 25 – to se stanje smatra prekomjernom težinom, dok index iznad 30 već prelazi u pretilost različitih stupnjeva.

U Hrvatskoj je 65 posto osoba s prekomjernom težinom ili pretilo, što je najveći udio u cijeloj Europskoj Uniji. Pa iako smo toga svjesni, gotovo svakodnevno se čuju pogrdni izrazi.

Nešto iz pekare za doručak, hamburger ili burek za ručak, nešto slatko za večeru.

Ako ste se prepoznali u ovom meniju, nažalost, u većini ste. U Hrvatskoj živi najveći broj osoba s prekomjernom težinom u Europi. To to je bolest i ne smije biti predmet ruganja, posramljivanja ili diskriminacije. I dok je u New Yorku to zakon, kod nas je manje-više svakodnevica. Barem nekima.



Pa iako joj namjera nije bila uvrijediti popularnu pjevačicu Lanu Jurčević koja je, nakon nastupa u Zagrebu i objavila video u kojoj ju komentatorica naziva debelom, kazala je reporterki Dnevnika Nove TV Ameli Čilić - da je samo glasno reagirala.

"Nisam je htjela povrijediti s time, jednostavno sam bila iznenađena njenim izgledom uživo i njenim slikama na istagramu, sve je to fotošopirano i ona je u biti mene promovirala", kazala je Valentina Pavlek iz Velike Gorice.

Daleko od toga da je Lana Jurčević osoba s prekomjernom težinom, a i zalaže se, kaže, za fotografije bez photoshopa, no sporna joj je riječ "debela", jer je pogrdna.



"Mi zapravo tu njihovu bolest pretvaramo na njihovu osobinu i svodimo ih samo na to - i to često djeluje ponižavajuće, često ih dodatno stigmatizira i stvara u njima taj osjećaj unutarnje krivnje", kazala je socijalna pedagoginja HZJZ-a Helena Križan.

Važno je prihvatiti sebe, ipak, ni promovirati debljinu nije dobro, dapače, može biti jednako opasno.



"Ne možemo ići u segment fashiona sa tim, jer onda smo napravili isto što smo radili devedesetih s anoreksičnim modelima, istu stvar radimo, ništa nismo naučili", kazala je za Dnevnik Nove TV nutricionistica Diana Gluhak Spajić.

Spomenula je i druge probleme o kojima se ne govori. "Ajmo sad malo popričati o njezinim problemima s policističnim jajnicima, sa zglobovima, s visokim krvnim tlakom, gastritisom, s problemima sa zatvorom - to nije fancy, jel da, to ne stavljamo na Instagram."



Na instagramu je ovaj put osvanulo posramljivanje zbog izgleda



"Možda sam trebala reći prekomjerna tjelesna težina, a ne debela, ali danas to nitko tako ne govori, jednostavno kažu debel, mršav", kazala je Pavlek.



A upravo to je ono, poručuje i Jurčević - što treba mijenjati.

