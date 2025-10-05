Hrvatska na udaru žestoke promjene vremena! Pada snijeg, moguće su i poplave

U Hrvatsku je stigla najavljena žestoka promjena vremena koja je u donijela obilnu kišu, olujan vjetar, a u gorju je, primjerice na Platku, pao i snijeg.

Zbog ove promjene je na snazi niz upozorenja, a za cijelu nedjelju upaljeni su meteoalarmi. Najopasnije vrijeme može se očekivati u vodama Kvarnera i Kvarnerića, zapadne obale Istre te Velebitskog kanala gdje se očekuju orkanski udari bure koji mogu dostići brzine do čak 175 kilometara na sat.

Kiša je u zapadnim dijelovima zemlje počela padati već u noći, a ujutro, u najzapadnijim kopnenim predjelima, u gorju i na sjevernom Jadranu bit će i obilna. U početku će puhati umjereno i jako jugo i južni vjetar, već prijepodne na sjevernom Jadranu u okretanju na jaku i olujnu buru.

Jutro i prije podne pratit će temperature od 10 do 15 stupnjeva Celzija, no padat će u drugom dijelu dana. Smirivanje i razvedravanje na sjeverozapadu zemlje slijedi prema kraju dana. I u istočnim predjelima nedjelja će biti oblačna i kišovita s temperaturama do 13, 14 stupnjeva.

Najintenzivnije vrijeme očekuje gorsku i primorsku Hrvatsku. U gorju je moguć i snijeg, nekoliko centimetara u Gorskom kotaru, a mogao bi zabijeliti i dijelove Like. Iz DHMZ-a upozoravaju na otežane uvjete u prometu u gorju zbog oborine na granici kiše i snijega. U najvišim predjelima regije moglo bi pasti do desetak centimetara snježnog pokrivača.

U Dalmaciji može biti izraženijih pljuskova, ali i grmljavine. Jako i olujno jugo okrenut će na jaku i olujnu buru. Temperatura će uz južinu porasti i do 20, no potom će na sjeveru dosta osvježiti.

HAK: Kolnici mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje

Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje, a zbog ponegdje obilnije kiše moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, izvijestio je Hrvatski autoklub (HAK).

Na cestama u gorju i Jadranskoj magistrali (DC8) HAK upozorava na moguće odrone te poziva vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila.

﻿Zbog jakog vjetra na autocesti A7 između čvorova Rijeka istok i Šmrika ﻿zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s priključnim vozilom i motocikle ﻿﻿(I. skupina), na Jadranskoj magistrali (DC8) između Bakra i Senja, državnoj cesti između čvora i mjesta Križišće (DC99) i lokalnoj cesti Kraljevica-čvor Križišće (LC58107) ﻿zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle ﻿(I. skupina).

Na Krčkom mostu (DC102) dodatno je ﻿zabrana i za ﻿dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom.

Za sav promet otvoreni su: autocesta A1 Zagreb-Ploče-Karamatići, autocesta A6 Rijeka-Zagreb, državna cesta DC54 Maslenica-Zaton Obrovački, Paški most.

U prekidu su brodska linija Preko (Ugljan)-Zadar﻿, ﻿trajektne linije Porozina-Brestova i ﻿Lopar-Valbiska, te katamaranske linije: Novalja-Rab-RIjeka, ﻿Rijeka-Cres-Unije-Mali Lošinj, Pula Zadar-Pula.