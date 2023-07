Svećenik optužen za zlostavljanje brojnih redovnica seli u Hrvatsku? Oglasila se Splitsko-makarska nadbiskupija

Slovenski svećenik Marko Ivan Rupnik optužen da je dvije časne sestre pokušao nagovoriti na seks utroje uspoređujući ga sa Svetim Trojstvom i izbačen iz reda isusovaca.

Katolička agencija javila je da su mediji objavili su da će se slovenski svećenik preseliti u Hrvatsku, u Splitsko-makarsku nadbiskupiju.

Oglasila se nadbiskupija

Nekoliko dana kasnije, o ovome se oglasila i Splitsko-makarska nadbiskupija. Njihovo kratko priopćenje prenosimo u cijelosti.

"Čitajući izvješća iz nekih tiskovina prošlih dana stječe se dojam kako Slovenac Marko Ivan Rupnik, o kome su mediji prošlih mjeseci puno pisali, 'kani doseliti u Splitsko-makarsku nadbiskupiju'.



Na ured Splitsko-makarske nadbiskupije nije stizala nikakva molba, a ni preporuka u svezi sa slučajem Marka Ivana Rupnika.

Stoga je nejasno temeljem čega su pojedine tiskovine objavile na svojim stranicama obavijest o 'doseljenju' Marka Ivana Rupnika u Splitsko-makarsku nadbiskupiju", poručili su iz ureda Splitsko-makarske nadbiskupije.

Zatraženo da promijeni zajednicu

Katolička agencija napisala je i kako je od Rupnika zatraženo da promijeni zajednicu i "prihvati novu misiju". No, kako je on to odbio, nije im preostalo ništa drugo nego ga isključiti iz reda.

Prema medijskim izvješćima posljednjih mjeseci, Rupnik se oglušio i na naredbu da ostane u središnjoj Italiji i da ne sudjeluje u javnim umjetničkim aktivnostima.

Svećenik je u lipnju putovao u Mostar u BiH i na otok Hvar radi umjetničkih projekata.