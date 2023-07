Svećenik koji je časne nagovarao na seks utroje seli se u Hrvatsku?

Slovenski svećenik Marko Ivan Rupnik optužen da je dvije časne sestre pokušao nagovoriti na seks utroje uspoređujući ga sa Svetim Trojstvom, izbačen je iz reda isusovaca.

Rupnik je imao rok za žalbu do 14. srpnja, a kako to nije učinio, njegov nadređeni je 15. lipnja najavio isključenje Rupnika iz reda Družbe Isusove zbog njegova "tvrdoglavog odbijanja pridržavanja zavjeta poslušnosti", piše CNA.

Pročitajte i ovo Zabrinjavajuće upozorenje Rusija najavila snažan odgovor nakon napada dronovima: "Iza ovih drskih čina ukrajinskih neonacista stoji želja Zapada za pogoršanjem situacije"

Katolička agencija piše i kako je od Rupnika zatraženo da promijeni zajednicu i "prihvati novu misiju". No, kako je on to odbio, nije im preostalo ništa drugo nego ga isključiti iz reda.

Prema medijskim izvješćima posljednjih mjeseci, Rupnik se oglušio i na naredbu da ostane u središnjoj Italiji i da ne sudjeluje u javnim umjetničkim aktivnostima. Pa je tako svećenik ovog lipnja putovao u Mostar u BiH i na otok Hvar u Hrvatskoj radi umjetničkih projekata.

Pročitajte i ovo Rastu napetosti Novo paljenje Kurana u Skandinaviji: Sve se dogodilo ispred iračkog veleposlanstva

Katolička agencija piše i da su mediji objavili su da će se slovenski svećenik preseliti u Hrvatsku, u Splitsko-makarsku nadbiskupiju.

Pročitajte i ovo najduži štrajk u Hrvatskoj Štrajkaši u pravosuđu ustrajni: "Posebno nakon ovog cirkusa od tri dana. Rade sprdačinu od nas"

ACI Prensa, katolička agencija na španjolskom jeziku, pokušala je potvrditi ovu informaciju kod Rupnikovog nadređenog, ali nisu dobili odgovor.