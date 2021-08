Nova vlast u Splitu u četvrtak će odlučivati o kažnjavanju pravnih i fizičkih osoba za bacanje otpada u prirodu. Kazne se, prema aktualnom prijedlogu, penju i do 200.000 kuna.

Splitsko Gradsko vijeće u četvrtak će održati novu sjednicu. Jedan od amandmana bit će i nepropisno odbacivanja otpada u prirodu.

Prema amandmanu pravne osobe kažnjavale bi se od 20.000 do 200.000 kuna, odgovorna osoba u pravnoj osobi od 10.000 do 100.000, a fizička osoba dobila bi kaznu od 10.000 do 100.000 kuna.

To je odluka čije je donošenje pokrenula još bivša vlast, a prošla je javno savjetovanje.

"Radi se ni o čemu drugome nego o usklađenju sa Zakonom koji je stupio 31. srpnja na snagu. Vlada RH i nadležno ministarstvo prepoznali su problem bacanja otpada u okoliš kao jedan od gorućih problema našeg društva i kao što vidite, pojačali kazne i za privatne osobe i za fizičke osobe - obrtnike i fizičke osobe. Tako će u budućnosti grad Split imati mogućnost neku veću firmu koja baca otpad u okoliš kazniti kaznama do 200.000 kuna", objasnio je dogradonačelnik Bojan Ivošević za Dalmaciju danas.