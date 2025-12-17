Obavijesti Foto Video Pretražite
VELIKA POBJEDA

Udarac za ministra Piletić: Ustavni sud ukinuo diskriminatorne odredbe Zakona o osobnoj asistenciji

Piše Hina, 17. prosinca 2025. @ 22:46 komentari
Marin Piletić, ministar mirovinskog sustava
Marin Piletić, ministar mirovinskog sustava Foto: Ranko Suvar/Cropix
O kakvoj uvjerljivoj pobjedi se radi govori i činjenica da su ustavni suci jednoglasno stali iza ove odluke koju su obrazložili na 80 stranica.
