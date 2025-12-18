Posramljeni Piletić nakon odluke Ustavnog suda: "Moja ostavka je uvijek na raspolaganju"

Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić poručio je u četvrtak da će poštovati odluku Ustavnog suda kojom je ukinuo određene dijelove Zakona o osobnoj asistenciji, a na novinarsko pitanje hoće li podnijeti ostavku odgovoro da je ona uvijek na raspolaganju.

"Ustavni sud ima svoju ulogu da sve zakone koje Hrvatski sabor donese, da ukoliko postoji zahtjev za ocjenu ustavnosti vrednuje i naravno donese svoj pravorijek. Dakle, mi nemamo druge mogućnosti nego prihvatiti ono što je Ustavni sud donio", izjavio je Piletić na blagdanskom druženju Zaklade ''Hrvatska za djecu”.

Postupak ocjene ustavnosti Zakona o osobnoj asistenciji pokrenula je udruga "Sjena" , a Ustavni sud usvojio je većinu primjedbi, od kojih su tri ključne - ukinuo je odredbu po kojoj osobe s invaliditetom i djeca s teškoćama nemaju pravo na osobnog asistenta ako njihov roditelj ima status roditelja njegovatelja.

Također je ukinuo odredbu po kojoj djeca, odnosno osobe mlađe od 18 godina koja se ne školuju nemaju pravo na osobnog asistenta, te ograničenje satnice od maksimalno 352 sata osobne asistencije koju će trebati odrediti prema stvarnim potrebama osoba s invaliditetom.

Piletić je napomenuo da su dobnu granicu od 18 godina propisali u dogovoru s udrugama koji su godinama testirale i provodile uslugu osobne asistencije, te da su jasno komunicirali prema Ustavnom sudu da osobna asistencija nije jedina usluga dostupna za osobe s invaliditetom i za djecu s teškoćama, da djeca s teškoćama koja pohađaju obrazovni program bilo koje vrste imaju pravo i na pomoćnika u nastavi.

Napomenuo je i kako je prije donošenja Zakona, više od 4000 osoba s invaliditetom moglo "sanjati" osobnog asistenta, imali su ustavno pravo koje nije bilo konzumirano.

"Imam se potrebu ispričati..."

"Ustavni sud je sad maknuo određene elemente kao što su punoljetnost, kao što je nepostojanje prepreka za ostvarivanje osobne asistencije ukoliko roditelj ima status roditelja njegovatelja ili osoba ima njegovatelja, to ćemo poštovati", kazao je i dodao da stručne službe Ministarstva analiziraju što to sve znači i da će sigurno morati prilagoditi postupanje Hrvatskog zavoda za socijalni rad.

Upitan hoće li podnijeti ostavku, Piletić je odgovorio da je njegova ostavka uvijek na raspolaganju, a na pitanje hoće li se ispričati onima koji su upozoravali na diskriminatorne odredbe zakona, kazao da mu je žao ako se netko osjeća o povrijeđenim. "Imam potrebu ispričati se zato što smo napokon uveli Zakon o osobnoj asistenciji, što smo uveli Zakon o inkluzivnom dodatku...Meni je zaista žao ako se netko osjeća povrijeđenim, mi smo učinili sve za dostupnost usluga i naknada", kazao je.

"Mi ćemo učiniti da bilo koji osjećaj nezadovoljstva ispravimo, ako je za to potrebna i moja isprika i moja ostavka, ja s tim zaista nemam problema", dodao je Piletić.

Istaknuo je da su osobe s invaliditetom godinama čekale dva ključna zakona , o osobnoj asistenciji i o inkluzivnom dodatku, kojima su značajno prošireni status njegovatelja i roditelja njegovatelja, povećane naknade i broj osoba s invaliditetom koje koriste usluge osobnog asistenta, njih 8000.

Ocijenio je da ranije politike nisu željele ići u taj proces zbog osjetljivosti, individualnih prava svake pojedine osobe s invaliditetom koja i kad dobije određenu vrstu usluge možda ima osjećaj nezadovoljstva, nepravde , da ta usluga nije ispunila očekivanja.

"Bili smo svjesni svih izazova koje će provedba tih zakonu donijeti , mi smo donijeli političku odluku da ti zakoni idu u mandatu ove Vlade, da stupe na snagu, oni nisu konačni, oni će se, kao kao i svaki zakon, mijenjati, evaluirati, donositi izmjene", dodao je ministar.

Svoju je odluku Ustavni sud donio jednoglasno te je obrazložio na 80-ak stranica.