Užasi diljem Europe zbog ekstremnog vremena: "Ovo je katastrofa"

Spasioci su na rukama iznosili dijete do čamca dok je s obitelji čekalo evakuaciju iz poplavljenog područja. Dječaka i njegove najbliže dočekao je spasilački tim, koji je kroz ledenu vodu stigao do njihove kuće.

Jedan od spašenih mještana, Selim Murtezi, ispričao je kako su sate proveli pokušavajući se ugrijati i zaštititi dijete od hladnoće. Naveo je da su spasioci došli do prozora i pozvali ih da se pomaknu kako bi ih mogli sigurno izvući.

U selu Kuzmin, u blizini Prištine, evakuacije traju već drugi dan.

Spasilačke službe upozoravaju da se situacija dodatno komplicira zbog naglog pada temperature. Član spasilačke službe za površinske vode Blerim Gashi rekao je da se hladnoća već snažno osjeća, ali da ekipe i dalje intenzivno rade kako bi pomogle ugroženim građanima.

Hitne službe intervenirale su diljem Kosova, a snimke iz zraka pokazuju razmjere poplava. Meteorolozi upozoravaju da se u idućim danima očekuje pogoršanje vremena, uz nove obilne oborine, kišu i snijeg.

Teška situacija bilježi se u Albaniji, gdje su stotine domova poplavljene, prometnice blokirane, a brojna područja ostala su bez električne energije.

S poplavama se muče i u Crnoj Gori, u Danilovgradu su i danas evakuirali mještane.

U Hercegovini se u više gradova već danima bore s izlijevanjem rijeka, u Malom Polju kod Mostara neki mještani još ne mogu do svojih kuća.

"Došli su ljudi iz Civilne zaštite, oni nemaju čizama, a ne da su ih nama donijeli, ja ne znam je li još itko donio ljudima litru vode za piće. Čovjek gore bez vode u kući, nitko mu još nije ušao u kuću", kaže Suad iz Malog polja kraj Mostara.



"Od izvora prema ovamo imate možda 20-ak kuća, što je sve pod vodom bilo", kaže Suad iz Mostara.



U Bosni pak poteškoće zbog snijega koji je okovao i zapadnu Europu.

Jutro u Parizu donijelo je zaleđene ceste, vlakovi kasne.

"Ovo se nije dogodilo od 2008. ili možda 2009. Ali da, vrlo je rijetko", kaže Bruno iz Pariza.

U zračnoj luci masovna otkazivanja letova. Putnici su zbunjeni i pitaju se kako doći do svojih odredišta.

Blokirane ceste, prizemljeni avioni i u Amsterdamu. Otkazano je 800 letova. U zračnoj luci postavili su stotine poljskih kreveta.

"Ovo je trebalo biti putovanje od jednog tjedna, a trajat će dva tjedna. Boravimo na lijepom mjestu. Mislim, bolje smo prošli od ljudi koji spavaju na aerodromu ovdje, ali ipak... to je velika katastrofa", rekao je jedan putnik.

U Oxfordu uživaju u zimskim radostima, dok se Britanija priprema za dramatičnu promjenu vremena i oluju u četvrtak.

Više o nevremenu u ostatku Europe pogledajte u videoprilogu Josipe Krajinović.