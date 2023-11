Šteta se još zbraja

Snažno nevrijeme poharalo obalu: Razbacani betonski blokovi, uništene brodice i plaže, oštećene šetnice...

Razbacani teški betonski blokovi, uništene brodice i plaže, oštećene šetnice uz more - posljedice su to olujnog nevremena koje je ovih dana pogodilo jadransku obalu. Smirivanjem vremena počela je sanacija i čišćenje- no sigurno je da su štete milijunske.