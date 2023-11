FOTO/VIDEO Oluja Ciaran poharala sjever Europe: Milijun domaćinstava bez struje, jedna osoba poginula u padu stabla

Jaki vjetrovi i kiša haraju južnom Engleskom i sjeverozapadnom obalom Francuske s udarima vjetra i do 170 km/h.

Više od milijun domaćinstava ostalo je bez struje u Francuskoj

Oluja Ciarán pogodila je Britansko otočje i Kanalske otoke

Stotine škola zatvoreno diljem južne Engleske

Na istoku Sjeverne Irske postavljeno je oko 12.000 vreća s pijeskom

Pratite iz minute u minutu:

11:13 Glavna trajektna luka u Kentu zatvorena je za plovidbu zbog jakog vjetra.

Due to adverse weather from Storm Ciaran, all sailings are currently suspended from the Port of Dover. Passengers should follow @PoD_travelnews and check with their chosen ferry operator for updates throughout the day. — Port of Dover Travel (@PoD_travelnews) November 2, 2023

10:45 Sjeverozapadnu obalu Francuske pogodile su snažne oluje. Zabilježena je brzina vjetra od 172 kilometra na sat, izvijestila je francuska meteorološka služba Météo-France.1,2 milijuna ljudi je bez struje nakon što su stabla u padu srušila dalekovode i stupove.

La tempête #Ciaran a donné lieu à des vents très forts sur les départements en vigilance rouge et orange #ventviolent. La tempête est toujours en cours et se décale se progressivement vers le nord. #vigilancerouge #vigilanceorange



⚠️ Restez très prudents https://t.co/nKFFz1VUlR pic.twitter.com/gw62lSAo0C — Météo-France (@meteofrance) November 2, 2023

Oluja je čupala drveće i oštetila zgrade i krovove.

Zabilježen je i jedan smrtni slučaj, a poginuo je vozač kada je drvo palo na njegov kamion u regiji Aisne, potvrdio je ministar prometa Clément Beaune.

10:25 Jaki vjetrovi i kiša haraju južnom Engleskom. Četrdesetak ljudi je na otoku Jerseyju evakuirano u hotele tijekom noći jer su udari vjetra oštetili njihove kuće.