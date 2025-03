U malom mjestu kraj Samobora ništa se nije promijenilo. Smeće im je i dalje prvi susjed. Prizor smeća pod prozorom godinama se obećava riješiti.

Vladimir Lastovčić je s godinama teško obolio, rijetko izlazi van: "Upravo radi toga jer to me koči, ne mogu izaći van. To mi sve djeluje na dišne puteve i ne sve".

Već godinama Dnevnik Nove TV prati borbu mještana u Vrbovcu Samoborskom. Tvrtka koja je ovdje gomila otpad izgubila je dozvolu za gsopodarenje otpadom.

Smeće se trebalo maknuti prije dvije godine, ali još uvijek je tu. Još je gori prizor jer više nema zaštite koja bi držala to smeće.



Gradonačelnica je obećala riješiti smeće u ovom mandatu, ali ostalo je samo na obećanju! Izmijenila su se tri ministra, i to je tvrdi stopiralo svaki pokušaj rješavanja problema.

Detalje ove priče donosi novinarka Dnevnika Nove TV Matea Ćorić Brunović.

Pročitajte i ovo IZVANREDNO STANJE Invazija kukaca u turističkom gradu u susjedstvu: Zatvorene pošte i trgovine, ljudi zatvoreni u kućama

Pročitajte i ovo nisu više mogle Odlučile se na radikalan zaokret nakon 50. godine života: "Rata kredita bila je moja plaća"

Pročitajte i ovo NAPAD STAFORDA Golim rukama zadavio vlastitog psa: "Imala je loš dan. Ništa joj ne zamjeram"