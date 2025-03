Odlučile se na radikalan zaokret nakon 50. godine života: "Rata kredita bila je moja plaća"

Njemačka nije obećana zemlja, ali se radeći za minimalnu plaću u pet godina ondje zaradi mirovina gotovo jednaka 15 godina rada za minimalac u Hrvatskoj. I to je ono što mnoge Hrvate kada krenu razmišljati o mirovini potakne da riskiraju i krenu u nepoznato.

Jedna od njih je i Sonja Poropat (66), koja kao njegovateljica radi za privatnu tvrtku u Münchenu. To joj je treći posao otkako je prije 10 godina došla u Njemačku.

"Imaš jedan osjećaj vrijednosti. Znači, to je potpuno jedan drugačiji posao koji sam radila prije, ali osjećam se vrijedna, potrebna. Znam da im je drago što sam došla i tako se čovjek ipak osjeća dobro", objasnila je u razgovoru s reporterkom Provjerenog Jelenom Rastočić.

"Rata kredita mi je bila kao plaća"

Nakon 32 godine rada u krojačkoj industriji u Garešnici i Sisku, Jelena (59) je u Hrvatskoj ostavila sinove i supruga i otišla u München.

"Ja sam došla ovdje s velikim kreditom. Znači, ja sam morala taj kredit isplatiti. Rata kredita je bila moja plaća u Hrvatskoj", rekla je.

Klik se dogodio kada je shvatila da je, što godine odmiču, sve gore i neće biti bolje. U Njemačkoj se prvo zaposlila kao sobarica i vrlo je brzo napredovala do pozicije voditeljice servisa za čišćenje.

"Sedam godina već radim. Znači, u istoj firmi nisam mijenjala, što je inače za Njemačku rijetkost jer ovdje ljudi često mijenjaju posao", napomenula je.

"U Hrvatskoj nisam mogla ništa učiniti"

Svoju majku koja je Zagrebu Irma (59) zove svaki dan. Udaljenost od obitelji najteže joj pada. Kao medicinski djelatnik, nakon 26 godina rada u psihijatrijskoj bolnici za djecu u Zagrebu, zamijenila je adresu i preselila se u München.

"U Hrvatskoj nisam mogla ništa učiniti, nisam mogla ništa dodatno zaraditi. Znate kako se u Hrvatskoj živi pa su tu i minusi i krediti. I tako nekako mi se to činila idealna opcija, ali da me sad pitate da to sve ponovim – ne mogu vam reći točno bih li", objasnila je.

Jer početak nije bio lagan.

"Ako znate jezik, onda vam stvarno nema premca. Radila sam paralelno, išla sam na kurs, polagala ispite, pisala domaće zadaće. Tako da mi je bio cijeli dan ispunjen", rekla je.

Počela je kao njegovateljica, ubrzo se zaposlila u bolnici, a sada radi isti posao kao u Zagrebu, samo za daleko veću plaću.

Nakon pedeset godina života ostaviti dom, obitelj, prijatelje i sve što ste do tada poznavali, potrebno je, slažu se sugovornice Provjerenog, puno hrabrosti i malo ludosti. I nisu požalile, no da su u Hrvatskoj mogle zaraditi za pristojnu mirovinu, pitanje je bi li u tim godinama donijele tako radikalnu odluku.

