Golim rukama zadavio vlastitog psa: "Imala je loš dan. Ništa joj ne zamjeram"

Matt Porter bio je prisiljen ugušiti golim rukama svoju stafordicu Karmu nakon što ga je ova napadala, grizla i mrcvarila 45 minuta, ozbiljno ga ozljedivši i unakazivši.

Matt se brijao kad je iznenada Karma skočila na njega. Ovaj 34-godišnjak za vrijeme napada je bio ugrižen više od 70 puta na obje ruke, pa uplašen da će iskrvariti do smrti, a izgubivši osjet u šakama, bio je prisiljen podlakticama gušiti agresivnu stafordicu sve dok nije izdahnula, ne bi li se spasio.

Matt Porter iz Illioisa Foto: Go Fund Me

"Karma je skočila na mene, odgurnuo sam je, vratila se i ugrizla me odmah za ruku. Krv je prskala posvuda. Bilo je zastrašujuće. Ne znam što joj je. Nije prestala i žvakala mi je ruku 45 minuta. Imao sam strašnu bol. Uhvatio sam je za vrat i pokušao s njom razgovarati i smiriti je. Rekao sam joj da me boli i da prestane, ali nije htjela. Pokušavala me uhvatiti za vrat, a ja nisam mogao održavati ravnotežu od sve krvi na podu. Krvario sam na smrt i nisam želio umrijeti pa sam, iako sam izgubio osjet u šakama, upotrijebio čistu snagu volje i ugušio je podlakticama. Nije bilo druge opcije. Onesvijestio sam se u lokvi krvi širokoj oko dva metra i probudio se u bolnici", izjavio je teško ozlijeđeni Matt Poter.

U bolnici je prošao već tri rekonstrukcijske operacije na obje ruke od prošlomjesečnog napada, a proveo je i tjedan dana u bolnici. Ne može koristiti desnu ruku i morao je dati otkaz na poslu gradskog podrezivača grana. Njegova obitelj pokrenula je humanitarnu akciju skupljanja sredstava kako bi mogao plaćati račune dok se oporavlja, piše Daily Mail.

"Pas je pojeo toliko mišića da su se mogle vidjeti kost i tetive. Kirurzi su mi morali vratiti mišiće. Neću se moći vratiti na posao, još me boli, a ruke mi izgledaju odvratno. Sve je borba. Moji prsti ne rade pa ne mogu obuti cipele, ne mogu pisati niti pripremati hranu i to me jako frustrira. Spavam jedan sat noću i imam užasavajuće noćne more", žali se Matt Poter.

Matt je usvojio Karmu kad ju je pronašao napuštenu i neuhranjenu iz jedne trgovine prije četiri mjeseca. Njegovi bližnji potakli su ga da usvoji psa kako bi se oporavio od ružnog prekida veze kroz koji je prolazio.

"Moja me zaručnica ostavila prije nekoliko mjeseci pa je moja mama mislila da bi bilo dobro da uzmem životinju koja bi mi pomogla prebroditi stvari. Karma je bila tako mršava da su joj se mogla vidjeti rebra pa sam je hranio dok nije napunila 25 kilograma. Bila je tako slatka i brižna. Bila je tu za mene i nikad me nije napuštala, ali bilo je znakova agresije. Primijetio sam nekoliko puta da bi me pokušala ugristi, ako bih je pokušao zgrabiti za ovratnik da je izvedem van, samo sam mislio da joj se to ne sviđa i nisam toliko razmišljao o tome. Skakala bi na moje tijelo i ostavljala ožiljke, ali to mi nije smetalo", objašnjava Matt Porter.

Matt, koji živi u saveznoj državi Illinois u SAD-u, dao je kremirati Karmu i njen pepeo čuva kod kuće. "Volim je i jednostavno osjećam da je imala loš dan. Ne zamjeram joj to", kaže Matt Porter.

