Slučajno ih razotkrio USB stick! Piruški Canjugi žalbu je pisala - tužiteljica. Odale ih interpunkcijske pogreške

Ono što je slučajno pronađeno istražitelje je dovelo do otvaranja dvaju potpuno novih slučajeva protiv Gorana Puklina. Jedan je podignut zbog natječaja za nabavu softvera za Hrvatsku lutriju te drugi, u kojemu će se Puklin naći optužen zajedno sa svojom sada već bivšom suprugom, bivšom respektiranom tužiteljicom zagrebačkoga Županijskoga državnoga odvjetništva, Mirelom Alerić Puklin, ali i bračnim parom Canjuga, bivšom Agrokorovom menadžericom Piruškom i bivšim političarom Zlatkom Canjugom.

Svi četvero poriču bilo kakvu umiješanost. No, policija je u listopadu 2020. godine u Puklinovu računalu najprije pronašla word dokument u kojem je netko iznio niz vrlo stručnih savjeta vezanih za predmet "veliki Agrokor".

"Ako imate takvu izjavu, kojom I. T. potvrđuje da niste znali što potpisujete, predajte to u spis, ali ona sama po sebi nema dokaznu snagu, osim ako I. T. u svojoj eventualnoj (dobro pripremljenoj) dopuni obrane ne opiše sve okolnosti pod kojima vam je de facto podvalio da potpišete npr. Ugovor o ustupu tražbine, ali je on (I. T.), koliko sam ja vidjela, totalno nepredvidiv", jedan je od niza savjeta. Inicijali I.T. odnose se na Ivicu Todorića, piše Jutarnji list.

Samo četiri dana nakon što je nastao dokument pronađen kod Puklina, Piruška Canjuga u spis i dostavlja takvu Todorićevu izjavu.

Naravno, zbog iznošenja vrlo stručnih i detaljnih savjeta, istražiteljima nije trebalo dugo da posumnjaju kako ove upute nije sastavljao Goran Puklin, inače ekonomist, nego njegova supruga, jedna od glavnih tužiteljica u slučaju Agrokor.

Na USB-u koji je pronađen kod Puklina otkriven je dokument pod nazivom žalba, za koji se smatra da ga je napisala Mirela Alerić Puklin. Radilo se o žalbenim navodima na rješenje o istrazi u slučaju, a dokument je nastao nekoliko dana prije nego što će Piruška Canjuga formalno podnijeti svoju žalbu na istragu u tome predmetu.

U žalbi Piruške Canjuge pronađen je dio teksta potpuno identičan onome s USB-a, kao i identične interpunkcijske pogreške.