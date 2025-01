Plenković dan nakon izbora: "Čestitka nema smisla, ne idemo na inauguraciju"

Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković dao je izjavu nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a, na kojoj je glavna tema bila analiza rezultata nedavno održanih predsjedničkih izbora. Kazao je da je stranka dala veliku podršku Draganu Primorcu.

"Mislim da smo dali snažnu podršku Draganu Primorcu, prisjetili smo se atmosfere koja je naravno bila uvjerljiva pobjeda HDZ-a na parlamentarnim izborima, gdje je Milanović bio protuustavni premijerski kandidat kojeg sam teško porazio i sve njegove jatake, koji su onda danima nakon izbora tražili sve moguće načine ne bi li formirali parlamentarnu većinu. Gubitnici u tome nisu uspjeli. Formirali smo našu treću Vladu prvi put u povijesti hrvatskog parlamentarizma, uvjerljivo pobijedili na EU izborima. Ja sam osobno predvodio i listu HDZ-a.

Naš tim dobio je veliko povjerenje na unutarstranačkim izborima. Nakon toga smo pristupili konzultacijama za izbor kandidata. Procijenili smo da Dragan Primorac kao nadstranački kandidat ima sve potrebne kvalifikacije da bi kvalitetno obavljao taj posao.

Procijenili smo tada da bi Primorac bio najbolji kandidat. Uzet je u flajš mašinu. Jako puno se njih uprlo da on ne bude predsjednik", kazao je Plenković.

"Njega se ne pitaju ista pitanja kao što pitate nas" rekao je Plenković, misleći na Milanovića.

"Ovo je poruka birača na dužnost predsjednika Republike. Mi volju birača poštujemo".

Novinari su Plenkovića pitali o Milanovićevu govoru koji je jučer rekao da pruža ruku suradnje vladi.

"Što se tiče tih PR gesta, to su PR geste, nikakve poruke suradnje", rekao je Plenković.

"Ja sam Milanovića nazvao kada je prvi put izabran za predsjednika. On nama nije čestitao kada je HDZ osvojio izbore. Takve poruke od čovjeka koji ima ovakav obrazac ponašanja, onda takvu poruku ne možemo doživjeti kao iskrenu. Mislimo da čestitka nema smisla. Ne idemo na inauguraciju ni ja, ni predsjednik Sabora. Ako netko krši Ustav mjesecima, napadne parlamentarnu demokraciju...mi ne pristajemo na to. Primamo na znanje rezultate izbora, surađujemo u okviru Ustava, ali da mi slušamo kako on daje prisegu, to ne dolazi u obzir".

Podsjetio je da Milanović nije čestitao ni 2016. ni 2020. niti 2024. Plenković kaže da se zapravo ništa nije promijenilo - isti čovjek na istom mjestu.

Koalicijski partner HDZ-a, čelnik HSLS-a Dario Hrebak je čestitao Milanoviću. Čestitku su poslali i neki lokalni političari, a Plenković je rekao: "To su ljudi s lokalne razine, koji ne prate što se događa".

"Poruka je svim dužnosnicima neka prate koji je stav stranke prije nego nešto kažu".

Na pitanje što bi Plenković vidio kao ruku pomirenja, Plenković je rekao: "Pitajte njega".

Dragan Primorac dobio je 742.191 glas manje od Zorana Milanovića u drugom krugu izbora. Milanović je u pobjedničkom govoru rekao da ovakva podrška nije poruka njemu, nego vladi Andreja Plenkovića.

