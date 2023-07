Potres magnitude 1.9 kod Crikvenice: "Dugo je trajalo"

Rano ujutro kod Crikvenice zabilježen je slabiji potres magnitude 1.9 prema Richteru.

Epicentar potresa bio je na dubini od jednog kilometra te 7 kilometara udaljen od Crikvenice, javlja EMSC.

"Dugo je trajalo", "Osjetilo se kao da nešto teško prolazi pokraj kuće. Dva do tri udara. Lijepo se osjetio", neki su od komentara na EMSC-u.

Potres se osjetio u Senju i na otoku Krku, prema svjedočanstvima.

Dogodio se u 6:10, prema EMSC-u.

🔔#Earthquake (#potres) M1.9 occurred 7 km E of #Crikvenica (#Croatia) 3 min ago (local time 06:10:58).

