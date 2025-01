Dragan Primorac stigao je u središnjicu HDZ-a i već sat i 45 minuta analiziraju se rezultati izbora, kazala je Petra Buljan.

"Šime Erlić je u kratkoj izjavi uvjeravao da nije podbacilo biračko tijelo HDZ-a, odnosno da su ih uspjeli mobilizirati, ali da će analizirati gdje je zapelo", kazala je Buljan.

Ovo su izjave uoči sjednice vrha stranke.

"Jučer sam čestitao svim građanima Republike Hrvatske, on je među njima. Pa jel on Hrvat? On je građanin Hrvatske. I to vam je bilo na Novoj TV. Lijepo je ispod pisalo Primorac čestita svim građanima RH, koliko ja znam Zoran Milanović je građanin RH", rekao je Dragan Primorac dan nakon poraza.

Na pitanje Ivanu Anušiću kako komentira to da je u Antunovcu Milanović odnio pobjedu, Anušić je rekao: "Jest, jeste vidjeli vi to?".

"Danas ćemo to sve malo analizirati, vidjet, birači su nam poslali poruku. Poruka je da moramo analizirati i biti pametni u budućnosti", kazao je ministar Oleg Butković uoči sjednice.

"Sve je okej, sve je dobro. Sve je okej, sve je dobro, imamo predsjedništvo, sve ćete čuti predsjednika, to je to", kazao je ministar Damir Habijan.

Jedina čestitka koja je stigla Milanoviću je ona od koalicijskog partnera HDZ-a, čelnika HSS-a Darija Hrebaka.

"Poštovani gospodine Milanoviću, u ime Hrvatske socijalno-liberalne stranke i u svoje osobno ime, primite iskrene čestitke povodom Vaše pobjede na izborima za Predsjednika Republike Hrvatske', stoji u objavi HSLS-a na Facebooku.

"Većinskom voljom građana, ponovno Vam je povjerena časna i odgovorna dužnost. Nadamo se da će Vaš mandat proteći u jačanju međusobnog poštovanja, kulturi dijaloga i tolerancije te brizi za boljitak hrvatskoga naroda i svih građana naše zemlje", poručuje se u objavi koju potpisuje predsjednik HSLS-a Dario Hrebak.

Pročitajte i ovo izjave uoči sastanka vrha HDZ-a Primorac sada kaže da je čestitao Milanoviću, objašnjenje mu je vrlo maštovito: "Je li on Hrvat? I to vam je bilo na Novoj TV, lijepo je pisalo"

Pročitajte i ovo Tko o čemu... Dan nakon debakla javio se Primorac: "Dočekale su me sjajne vijesti"

Pročitajte i ovo ŠVABA JAŠE Njemački mediji komentiraju pobjedu Milanovića: "To je nastavak sukoba s Plenkovićem na razini medijskog žutila"