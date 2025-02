mještani u strahu

Slučaj sa stokom koja terorizira selo dobio je zaplet! Upleo se i DORH: "Nisu to predmeti koje možete iskopčati iz struje..."

Apsurdna situacija u zaleđu Drniša! Vlasnici OPG-a Državno odvjetništvo izreklo je zabranu obavljanja djelatnosti, i to nakon priloga Dnevnika Nove TV otprije 20-ak dana. No, tu priči nije kraj - vlasnica sada tvrdi kako do krava ne smije zbog zabrane, a mještani i dalje strahuju od stoke koje luta selom. Traže i sastanak kod novog ministra poljoprivrede.