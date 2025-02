Šok u zagrebačkoj školi – roditelj je napao zaštitara zbog neprimjerenog ponašanja prema djevojčicama.

"Kaže, tata, ima jedan zaštitar. Kaže, izbacuje mi jezik, plazi mi jezikom, zabija se u mene, ne samo u mene, u moje prijateljice. Promatrao u stražnjicu, namigivao, sve i svašta", ispričao je otac.

Otac svoje ponašanje opravdava. Tvrdi da ni škola nije bila pod nadzorom!

"Danas ujutro kad sam ja došao u školu, škola nije bila zaključana. On je sjedio tamo, niti dobar dan, niti da je otvorio vrata, znači sve je otključano. Mogao sam ući sa pištoljem unutra. Pitao sam ga ima li kakav problem s djevojčicama koje uznemiruje. Na to mi je on odgovorio - 'Ajde gubi se van', tako bahato, kao neki mangup. U tom trenutku mi je pao mrak pred oči, nisam se mogao suzdržati", objasnio je otac.

Pa je intervenirala policija. Sindikat zaštitara upozorava – ovakve situacije bile su samo pitanje vremena.

"Ja sam rekao da zaštitari u školu ne mogu dok ne prođu određenu obuku, no nekima se jako žurilo, željeli su to hitno i poslali su u školu zaštitare bez obuke, bez provjere, bez spoznaje i saznanja o njima", poručio je Nikola Sraka, tajnik sidnikata zaposlenih u zaštitarskoj djelatnosti.

Iz grada poručuju da treba reagirati ministarstvo. Iz ministarstva pak prebacuju lopticu natrag na grad. Iz zaštitarskog ceha tvrde da je potrebno sustavno rješenje.

"Djeca su naša osjetljiva populacija. Svi smo mi na svoju djecu osjetljivi. Ako netko krivo i pogleda neko dijete, ono dođe doma i žali se - 'On je mene krivo gledao', tako da se može dogoditi da će doći roditelj u školu i napasti - evo to se upravo sada dogodilo. Je li bilo krivo gledanje ili nešto drugo, ali se upravo to dogodilo", nadodao je Sraka.

Iz policije potvrđuju da je protiv oca podnesena prijava, a istraga oko mogućeg uznemiravanja maloljetnica se nastavlja.

"Policija je provela kriminalističko istraživanje i protiv 37-godišnjaka podnijet će optužni prijedlog zbog narušavanja javnog reda i mira. O slučaju će biti obaviješteno i nadležno tijelo za nadzor zaštitara, a istraga se nastavlja", poručili su.

Iz škole zasad nema javnih reakcija, ali jedno je jasno – samo postavljanje zaštitara u škole bez adekvatne obuke, nije rješenje koje će osigurati da ovakvi incidenti ostanu iznimka.

Pročitajte i ovo žestoko prozivanje Trump bez kočnica! Opleo po Zelenskom, evo kako ga je nazvao. Stigla je prva reakcija Ukrajine

Pročitajte i ovo bježao policiji Predao se napadač koji je bocom udario mladića u klubu: "Nisam ništa vidio od krvi"