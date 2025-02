Vojni analitičar o potpunom preokretu u vezi s Ukrajinom: "Sva ova događanja su dobra da protresu uspavanu ljepoticu"

Sve je napetije u odnosima američkog i ukrajinskog predsjednika. Prvo je Donald Trump Volodimira Zelenskog optužio da je izazvao krizu u Ukrajini pa je Zelenski odgovorio da je Trump u dezinformacijskom svemiru.

Na to je američki predsjednik ukrajinskog kolegu nazvao diktatorom bez izbora. S ruskim političkom vrhom - s druge strane, Donald Trump razmjenjuje komplimente.

Vojni analitičar Ivica Mandić u Dnevniku Nove TV komentira što ova politička previranja znače za samu situaciju na terenu, na bojištu.

"Najgore reperkusije ovo ima na ukrajinske vojnike jer svako zazivanje ili propitivanje ciljeva njihove borbe - tko je agresor, a tko žrtva svakako negativno utječe na moral vojnika. U smislu određenih političkih rješenja da bi se stiglo do mira ono značajno utječe na političke procese posebno u Europskoj uniji pa i Ukrajini ali i čitavom svijetu", rekao je Mandić.

Naglasio je da poruke koje su poslane u zadnje vrijeme naprosto za dugo vrijeme će promijeniti međunarodnu sliku i međunarodne odnose.

MIslim da će odsad biti žestokih rasprava što bi se moglo napraviti", smatra Mandić, kojeg je to podsjetilo kada je George Bush mlađi išao u operaciju napada na Irak pa je francuski predsjednik odbio sudjelovati u toj operaciji. Dogodila se situacija da prijetite jednom francuskom predsjedniku riječima - mi smo vas oslobodili, a da on odgovora - mi smo vas stvorili.

"Mislim da smo u toj jednoj fazi, ta retorika krije puno toga i ne zna se što će biti iza toga", rekao je.

Na pitanje da zamislimo situaciju da SAD potpuno obustavi vojnu pomoć Ukrajini, može li Europska unija to nadoknaditi Mandić je rekao: "2024. godine EU je drugo gospodarstvo svijeta sa 450 milijuna stanovnika, govorim bez Velike Britanije i ima stravičnu moć. No pitanje je na što vi hoćete je potrošiti, što ćete s time raditi. 1989. godine EU je imala tri i pol milijuna vojnika, a danas ima oko milijun i 500 tisuća. Ova sva događanja na jedan način su dobra u smislu da protresu uspavanu Europu, uspavanu ljepoticu koja je nakon Hladnog rata uložila sav svoj trud da poboljša životni standard u Europi, a nije razmišljala da međudržavni rat nije nestao s političke scene", rekao je Mandić.

Na pitanje da se sve se više spominje to da Europa vojno i strateški sama sebi može i treba biti dovoljna, no je li to uopće moguće Mandić odgovora da apsolutno jest i da nije nikakav problem u smislu nekog dugoročnog vremena da Europa bude vojno samodostatna.

"No moramo priznati da s jedne strane to SAD-u nikad nije odgovaralo, a isto tako da unutar Europe nije bilo ozbiljne inicijative da Europa napravi vlastitu vojsku", poručio je Mandić.

