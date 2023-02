Nakon što je u četvrtak navečer objavljena priča o pacijentici Lini Budak koja boluje od raka, 15 minuta do 1 sat u noći mailom joj se obratio zamjenik ravnatelja KBC-a Zagreb Stjepko Pleština.

Naime, zbog izgubljenog vremena te činjenice da nije dobila nikakvu terapiju, kao i toga da joj nije propisano liječenje, Budak se odlučila na operativni zahvat u Njemačkoj.

Pleština se u mailu piše o činjenici da Budak nije dobila ključan nalaz, i to sedam mjeseci. Poručuje joj da se liječi negdje drugdje ako je izgubila povjerenje u hrvatsko zdravstvo, piše Index.

"Želim pomoći. Bez partnerstva, razumijevanja i osobito povjerenja između bolesnika i liječnika, nema dobrih rezultata. Navodite da ste izgubili povjerenje u hrvatsko zdravstvo - ako je doista tako, onda je možda razumno liječiti se negdje drugdje. No, ne na teret HZZO-a", napisao joj je u mailu.

"Ja, da se o meni radi, sigurno ne bih čekao da mi netko dostavi nalaz biopsije mog tumora 7 mjeseci, a potom tražio spas u Njemačkoj", dodao je Pleština.

Pleština navodi da bi njemačkom liječniku, koji je s pacijenticom o njenom stanju razgovarao sat i 20 minuta, dao otkaz da radi kod njega.

"Divim se kirurgu na sat i dvadeset minuta razgovora, ja bih mu dao otkaz da radi kod mene. Ili bi to debelo naplatio da sam privatnik (po odvjetničkoj tarifi)", napisao je.

"Vaš zahtjev da Vam ja osiguram termin početka liječenja do kraja mjeseca, i to po njemačkoj recepturi (uz prethodnu ugradnju porta!), nije izvediv, to Vam ne mogu garantirati. Ako se želite nastaviti liječiti u KBC-u Zagreb, to je Vaše pravo. Nama čast", odgovara Pleština nakon molbe za nastavkom liječenja u Hrvatskoj.

Dodaje da se to radi u prvom slobodnom terminu, ali ne putem maila predstojnika jer - on ne predbilježava.

