Oglasila se i bolnica koju zagrebačka odvjetnica optužuje da joj nisu dostavili nalaz koji potvrđuje da ima karcinom. Kažu da se ona šest mjesci nije javila specijalistu, ali navode o izgubljenom nalazu nisu komentirali.

Iz KBC-a Sestre Milosrdnice reagirali su na slučaj zagrebačke odvjetnice Line Budak koja tvrdi da joj Klinika za tumore sedam mjeseci nije dostavila nalaz da boluje od karcinoma.

U KBC-u, pod koji spada i Klinika kažu kako se Budak liječniku specijalistu kojem je upućena radi utvrđivanja dijagnoze i daljnjeg tijeka liječenja javila tek za šest mjeseci. Navode kako se odlučila na liječenje u drugim zdravstvenim ustanovama.

Ipak, dodaju kako će pravorijek inspekcija Ministarstva zdravstva i Povjerenstvo za unutarnji nadzor same bolnice.

"Pacijentica Lina Budak upućena je po obavljenim pregledima u Klinici za tumore KBC Sestre milosrdnice na javljanje liječniku specijalistu radi utvrđivanja dijagnoze i daljnjeg tijeka liječenja, što je ona učinila tek za šest mjeseci. O njenim pritužbama koje je iznijela u razgovoru za jedan portal sve činjenice utvrđuje inspekcija ministarstva zdravstva i Povjerenstvo za unutarnji nadzor KBC Sestre milosrdnice", navode u priopćenju.

Oglasio se i ravnatelj.

"Pacijentica Lina Budak obratila se krajem studenog prošle godine ravnateljstvu KBC-u Sestre milosrdnice s pritužbom vezno uz preglede u Klinici za tumore. U mojem pisanom odgovoru od 12. prosinca 2022. obavijestili smo je da će, ukoliko odluči nastaviti liječenje u našoj klinici, biti poduzeto sve kako bi liječenje bilo što učinkovitije”, kaže ravnatelj Davor Vagić i dodaje da je pacijentica po završetku svih pregleda upućena, bez posebnih uputnica i listi čekanja, na pregled liječniku specijalistu za utvrđivanje i priopćavanje dijagnoze, te određivanje daljnjeg tijeka liječenja i medicinskih postupaka.

"Pacijentica Lina Budak na pregled se javila liječniku specijalistu nakon šest mjeseci", kaže.

Pacijentica se odlučila za nastavak liječenja u drugim zdravstvenim ustanovama, a vezano za sva događanja u Klinici za tumore KBC Sestre milosrdnice na koja ukazuje u svojim pritužbama, utvrdit će činjenice i dati pravorijek inspekcija Ministarstva zdravstva u čijoj je nadležnosti cijeli predmet, kao i Povjerenstvo za unutarnji nadzor same bolnice”, stoji u priopćenju KBC-a.

Navode o izgubljenom nalazu nisu komentirali.

Zagrebačka odvjetnica Lana Budak u razgovoru ja Index rekla je da joj je Klinika za tumore sedam mjeseci uskratila ključni nalaz da boluje od karcinoma dojke. Biopsiju dojke obavila je 7. travnja. A kad je u bolnicu došla po nalaze, toga nije bilo, iako su joj rekli da su joj predali sve.

U međuvremenu je obavila i ostale preglede, dugo je čekala na magnetnu rezonancu dojki. Konačno je i magnetnu rezonancu obavila, a iz radiološkog nalaza i mišljenja liječnika ispalo je da mora hitno obaviti biopsiju dojki, rekla je za Index.

"Rekla sam im da sam to obavila još u travnju, no pregledom dokumentacije radiolog u privatnoj poliklinici mi je rekao da mi nedostaje ključan nalaz patohistološke analize uzoraka nakon biopsije. To je bio taj ključan nalaz", kaže Budak ističući kako je tek kasnije shvatila da je taj nalaz bio poslan Klinici za tumore 19. travnja.