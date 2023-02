Lini Budak, zagrebačkoj odvjetnici, zbog propusta u liječenju ozbiljno je narušeno zdravlje i ugrožen život. Budak boluje od karcinoma dojke, a ključan nalaz koji ukazuje na tešku malignu bolest bio joj je uskraćen punih sedam mjeseci.

Lina Budak, zagrebačka odvjetnica za Index je ispričala kako joj nitko sedam mjeseci nije javio da ima karcinom.

Ključan nalaz koji dokazuje da boluje o karcinoma dojke nije dostavljen ni njoj ni njenom obiteljskom liječniku, nije bio u sustavu e-Građani, niti je itko od liječnika u zagrebačkoj Klinici za tumore, koji su to morali napraviti, kako tvrdi, pogledao taj nalaz.

Nakon što je napipala kvržicu, kaže kako je 24. ožujka otišla u privatnu kliniku na ultrazvuk i mamografiju.

Četiri dana kasnije otišla je u zagrebačku Kliniku za tumore. Na pregledu kod specijalista poslana je na razne pretrage. Prvi nalazi ukazivali su na karcinom. Obavila je i biopsiju dojke, 7. travnja. Taj nalaz će se pokazati spornim.

Mjesecima bez terapije

Rekli su joj da će je zvati kad svi nalazi budu gotovi, no to se nije dogodilo pa je sama išla po njih. Dobila ih je hrpu i pitala je li ih dobila sve. Rekli su da je to sve. Među njima je bio jedan koji je pokazivao da malignih stanica nema. Nije znala da među tim nalazima nedostaje onaj ključan, patohistološki nalaz. U međuvremenu je obavila i ostale preglede, dugo je čekala na magnetnu rezonancu dojki. Konačno je i magnetnu rezonancu obavila, a iz radiološkog nalaza i mišljenja liječnika ispalo je da mora hitno obaviti biopsiju dojki, rekla je za Index.

"Rekla sam im da sam to obavila još u travnju, no pregledom dokumentacije radiolog u privatnoj poliklinici mi je rekao da mi nedostaje ključan nalaz patohistološke analize uzoraka nakon biopsije. To je bio taj ključan nalaz", kaže Budak ističući kako je tek kasnije shvatila da je taj nalaz bio poslan Klinici za tumore 19. travnja.

Onda je 21. studenog otišla u Kliniku za tumore i tamo su, kaže, tek na njeno inzistiranje našli taj nalaz. Ali nisu joj ga dali već su joj rekli da mora pričekati onkologa. Satima ga je, kaže, čekala.

"Prvo što me doktor pitao, jer je vidio da sam kod njega bila još krajem ožujka, a da je taj dan bio 21. studenog, bilo je jesam li dovršila cijeli ciklus. Pitala sam kakav ciklus? On je pogledao papire još jednom i pitao jesam li ja primila svih šest kemoterapija ili sam tek na petoj. Ja sam tada rekla da mi nije dobro. Moram sjesti. Doživjela sam jedan zbilja užasan šok. Prva je spoznaja da bolujem od teške bolesti, a druga spoznaja, još i strašnija, je bila ona da me nitko o tome nije obavijestio punih sedam mjeseci", ispričala je Budak.

Neljudsko ponašanje

U sedam mjeseci, zbog nepostojanja dijagnoze, nije primila terapiju, nije se liječila. Zbog svega se odlučila na liječenje u Njemačkoj gdje su joj hitno obavili masektomiju, odnosno odstranili dojku. To je platila sama jer joj je, kaže, HZZO, odbio podmiriti taj trošak.

Nakon operacije vratila se u Hrvatsku i čeka da joj odgovore kad može na kemoterapiju, odnosno ima li pravo na nastavak liječenja u Hrvatskoj.

Kaže da je prije dva mjeseca zbog svog slučaja zatražila hitan inspekcijski nalaz. Smatra kako je za nju prekasno, no ne želi da se ovakvi slučajevi ponove. Od ministra Vilija Beroša početkom prosinca prošle godine zatražila je očitovanje te ispravljanje sistemskih grešaka u liječenju karcinoma dojke. Nije dobila odgovor. Ministarstvo nije odgovorilo ni Indexu na upit.

