"Kada sam došla u Institut za tumore 11. travnja po nalaze, tada su mi dati svi nalazi osim tog ključnog nalaza, dobila sam i nalaz citološki u kojem je pisalo da malignih stanica nema", navodi u prilogu reporterke Dnevnika Nove TV Srne Bijuk.

Nakon što je uzela nalaze nije se javila liječniku jer je, kaže, čekala još jednu pretragu. No na nju čeka mjesecima zbog menstrualnog ciklusa pa odlazi kod privatnika. Privatnik ju pita gdje je ključni nalaz - ona se vraća u kliniku, i dolazi liječniku.

"Prvo što me pitao, jer nije znao da ja nemam uvid u nalaz, pitao me da li sam obavila ciklus, ja kažem kakav ciklus, on kaže - jeste li svih 6 kemoterapiji obavili ili samo pet? Ja sam rekla da mi nije dobro, da ga molim da sjednemo i objasni mi o čemu se radi", objašnjava Budak.

Iz Klinike za tumore ne žele pred kamere

Iz Klinike za tumore pred kamere ne žele, ali kažu kako je pri završetku svih pregleda upućena liječniku bez uputnice i bez čekanja. Kažu da se liječniku javila nakon 6 mjeseci. Jer da u bilo kojem trenutku javila liječniku, pojašnjavaju, od njega bi dobila ključni nalaz koji je čekao u računalu. No ona ponavlja - čekala je još jednu pretragu.

"Kakvom? Specijalistu se ne moram javljati dok ne obavim sve pretrage, sve nalaze koje dobiva bolnica - oni imaju. A po protokolu se oni moraju javiti meni", smatra Budak.

Pisala je i ministru Berošu koji joj nije odgovorio. Ali on kaže, u bolnicu je poslao inspekciju. Iz nje je dobio odgovor da je dobila jasnu uputu o javljanju liječniku.

"Ne mogu suditi o osobi koja možda ima neke druge motive, meni je iskreno žao zbog njene bolesti, međutim sve sam objasnio. Rekli smo, ne podižu se ti nalazi na šalteru, nego se podižu kod liječnika, mene samo zanima da bi zajedno odgovorili na ovo pitanje, da li se gospođa javila liječniku", rekao je Beroš.

Inspekcija ide i u KBC Zagreb, gdje je Lina Budak tražila terapiju, ali ju i otkazala.

Stigao drski odgovor zamjenika ravnatelja

U četvrtak navečer je, kaže, dobila drski odgovor zamjenika ravnatelja.

"Profesor Pleština zadire tamo gdje mu nije mjesto, on meni piše, kaže - 'navodite da ste izgubili povjerenje u hrvatsko zdravstvo, ako je doista tako onda je možda razumno liječiti se negdje drugdje no ne na teret HZZO-a'", rekla je Budak.

Ekipa Dnevnika nove TV zatražila je iz KBC-a Zagreb komentar, no nisu ga dobili.

Predsjednik Koalicije udruga u zdravstvu Ivica Belina navodi - slučaj pokazuje manjkavost sustava.

"Pokazuje lošu komunikaciju, neuvezanost sustava i ne znam kako je uopće obavila sve pretrage, a bez ključnog nalaza", dodaje.

Pacijentica iz Udruge Europa Donna Nives Badurina kaže da je s Klinikom za tumore imala dobro iskustvo - od pregleda do kemoterapije prošlo je samo pet tjedana. Ali da, sustav bi mogao biti i bolji.

"Trebale bi postojati osobe koje pomažu svim pacijentima da na vrijeme obave sve pretrage kako bi došle do zadnjih pregleda koji su im bitni u njihovom liječenju", navodi Badurina.

Slažu se s tim i iz Udruge Jedra za oboljele od raka pluća.

"Zemlje koje imaju koordinatore, a to su specijalizirane sestre ako govorimo o onkološkoj skrbi, onda su to onkološke sestre koje bi vodile pacijente od samog početka do kraja kroz sustav", navodi Sandra Karabatić.

Što se točno dogodilo u slučaju Line Budak - inspekcija će tek utvrditi.

