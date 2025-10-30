Slovenija uvodi mjeru koja je aktivirana tek jedanput u povijesti: Na terenu će uz policiju biti i vojska?

Nakon tragičnog incidenta u Novom Mestu, u kojem je smrtno stradao 48-godišnji muškarac, slovenske su vlasti odlučile pojačati sigurnosne mjere na području Dolenjske.

Na terenu je raspoređen veći broj policijskih snaga, a članovi Tajništva Vijeća za nacionalnu sigurnost dali su suglasnost za aktiviranje mješovitih patrola slovenske policije i vojske.

Vojska će policiji pružiti podršku ljudstvom i tehničkom opremom, izvještava RTV Slovenija.

Tajništvo je predložilo vladi aktivaciju članka 37. Zakona o obrani, i to na razdoblje do godinu dana. Sigurnosna situacija pritom će se redovito procjenjivati svaki mjesec.

Iz Vladinog ureda za komuniciranje poručuju da pripadnici Slovenske vojske, unatoč angažmanu, neće imati policijske ovlasti.

Vlada će o prijedlogu odlučiti u najkraćem mogućem roku.

Slična odluka bila je donesena i 2015. godine, tijekom migrantskog vala, kada se pokazala kao učinkovita potpora policiji u održavanju javne sigurnosti. I ovaj će put mješovite patrole djelovati prema postojećem planu suradnje između Slovenske vojske i policije.

Šutarov zakon

Slovenski premijer Robert Golob u utorak je najavio donošenje novog paketa zakona koji će nositi ime ubijenog stanovnika Novog Mesta i omogućiti dodatne ovlasti policiji, piše slovenska agencija STA.

Golob je najavio i strožu kaznenu politiku za recidiviste, jačanje socijalnih službi i lakše oduzimanje imovine nepoznatog podrijetla.

Slovenski premijer te je mjere najavio na izvanrednoj sjednici općinskog vijeća Novog Mesta, grada koji je u subotu potreslo ubojstvo 48-godišnjaka ispred lokalnog noćnog kluba.

Ubijenog Aleša Šutara pretukla je skupina Roma oko 2,30 ujutro, nakon što je stigao po sina kojemu su ranije prijetili.

Novi paket mjera nosit će njegovo ime kako se „nikad ne bi zaboravilo koja je bila prekretnica koja je primorala cijelu zemlju da se počne drugačije odnositi prema nasilju”, rekao je Golob.

Šutarov zakon dat će „značajno veće” ovlasti policiji, posebno pri provođenju racija i nadzora sigurnosno rizičnih područja, piše STA.

"Ne želimo hvatati pojedince, već osigurati da se u sigurnosno rizičnim područjima uspostavi red i mir te da se iz njih iskorijene oružje, droga i imovina čije porijeklo nitko ne može potvrditi", istaknuo je Golob.

Njegova vlada lijevog centra planira "radikalno" pooštriti i kaznenu politiku u slučaju recidivista. Povećat će se kazne, posebno za kaznena djela s elementima nasilja i onih u skupinama.

Golob je najavio i pooštrenje mjera socijalne politike poput ukidanja dječjeg doplatka za maloljetne majke kako se ne bi financijski poticalo maloljetničko roditeljstvo.

Najavio je da će prijedlog zakona poslati u parlament do 10. studenog, a zastupnici bi ga mogli usvojiti do kraja mjeseca.

Istražni sudac u Novom Mestu odredio je u ponedjeljak pritvor 21-godišnjaku osumnjičenom za ubojstvo.

Napad se dogodio u subotu rano ujutro ispred bara kada je počinitelj udario 48-godišnjeg muškarca toliko snažno da je pao na tlo i umro od posljedica ozljeda. Napadnuti muškarac ondje je došao po sina koji ga je nazvao je mu je prijetila skupina Roma, prenijeli su slovenski mediji.

Na sudu je objavljeno da osumnjičeni nije priznao krivnju. Prijeti mu kazna od pet do 15 godina zatvora.

Napadač je kao maloljetnik bio registriran za imovinski kriminal i kaznena djela s elementima nasilja, uključujući seksualno zlostavljanje osobe mlađe od 15 godina, navodi STA.

Zbog incidenta su ostavke podnijeli ministrica pravosuđa Andreja Katič i ministar unutarnjih poslova Boštjan Poklukar.