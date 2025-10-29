Visoke tenzije u Novom Mestu: Rafalni pucnjevi u romskom naselju, na prosvjedu zaplijenjeno oružje

U vrijeme dok su građani prosvjedovali u slovenskom Novom Mestu zbog ubojstva Aleša Šutara, u obližnjem romskom naselju odjeknuli su pucnjevi, zbog čega su tamo odmah upućene policijske jedinice i specijalci.

Kako je iz policije potvrđeno za 24ur.com, nešto prije 20:30 u utorak dobili su dojavu o pucnjavama na nekoliko lokacija u romskom naselju Žabjak kod Novog Mesta. Prema dosad poznatim informacijama, ozlijeđenih nije bilo.

Ravnatelj Policijske uprave Novo Mesto Igor Juršič potvrdio je da je prijavljen i incident u romskom naselju Brezje: "Tamo se ne radi o ničemu ozbiljnom. Kontejneri su postavljeni preko kolnika. Na mjesto događaja izašli su policajci specijalne jedinice koji će utvrditi o čemu se radi."

U naselju gdje je prijavljena pucnjava pronađene su i čahure te je u tijeku istraga i pronalaženje počinitelja. Čulo se nekoliko pojedinačnih i rafalnih hitaca.

"Na mjesto događaja poslali smo nekoliko policijskih ophodnji, pripadnike Specijalne policijske jedinice i Specijalne jedinice", ranije je priopćila Policijska uprava Novo Mesto.

Tijekom prosvjeda u Novom Mestu policija je zaplijenila dosta zabranjenog oružja, dodao je Juršič, te utvrdila kršenje Zakona o javnom okupljanju. Tijekom sigurnosnih provjera zaplijenili su sklopivi nož, dva boksera, mačetu i pirotehničke proizvode.