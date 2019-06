Slavonski Brod sinoć je izdao upozorenje zbog povećane koncentracije prizemnog ozona, kemijskog spoja koji uzrokuje kašalj, iritaciju grla, bol prilikom dubokog udisaja zraka, bol u prsima, te glavobolju i mučninu. U petak ujutro zrak je normaliziran.

Na području Slavonskog Broda u četvrtak u 23 sata došlo je do pojave razine prizemnog ozona u zraku koja prelazi prag upozorenja, odnosno koncentracija prizemnog ozona tri je uzastopna sata bila viša od 240 mikrograma po kubnom metru.

Ozon (O3) snažan je oksidirajući kemijski spoj. Simptomi izloženosti koji se pojavljuju uključuju: kašalj, iritaciju grla, bol prilikom dubokog udisaja zraka, bol u prsima te glavobolju i mučninu. Ovo se posebno odnosi na djecu, osobe s bolestima pluća, starije osobe i ljudi koji obavljaju različite poslove na otvorenom, mogu biti posebno osjetljivi na ozon.



Na stranicama Grada građane su pozvali da slušaju i čitaju daljnje obavijesti o tijeku onečišćenja, a iznijeli su i preporuke o ponašanju prilikom pojave prekoračenja praga upozorenja.

U petak ujutro koncentracija ozona u Slavonskom Brodu normalizirala se, a na stranicama Grada objavljena je nova obavijest.

"Dana 28. lipnja 2019. godine za područje Slavonskog Broda, a zbog normalizacije koncentracije prizemnog ozona u zraku prestaju vrijediti posebne mjere zaštite zdravlja ljudi i okoliša koje se primjenjuju prekoračenjem praga obavješćivanja i praga upozorenja prizemnog ozona.

Koncentracija prizemnog ozona veća je u ljetnim danima, osobito tijekom toplinskih valova kada je provjetravanje zraka slabo. Stoga bi neovisno o prestanku važenja posebnih mjera posebno ranjive skupine građana danas tijekom dana trebale izbjegavati stalno provođenje vremena na otvorenom", naveo je Grad Slavonski Brod.

Savjeti građanima

U sinoćnjem je priopćenju Slavonski Brod napisao preporuke o ponašanju prilikom pojave prekoračenja praga upozorenja.

– ne upotrebljavati uređaje za zagrijavanje prostorija na fosilna goriva, pogotovo ne one bez učinkovitog odvođenja dimnih plinova

– za kuhanje koristiti gdje god je to moguće električna kuhala i pećnice umjesto plinskih štednjaka i štednjaka na kruto gorivo

– ne pušiti u stambenim i radnim prostorijama

– odgoditi čišćenje sredstvima koje sadrže korozivne kemikalije i otapala, popravke pri kojima se koriste ljepila, boje, lakovi, upotrebu insekticida i sve ostale radnje i aktivnosti koje nisu hitne i neophodne, a pri kojima se onečišćuje zrak u prostorijama s obzirom na to da se prostorije ne mogu provjetriti otvaranjem prozora

– ne koristi mehaničku ventilaciju kojom se u prostorije ubacuje zrak

– ugrožene skupine stanovništva (mala djeca, trudnice, stariji ljudi, kronični bolesnici, osobe slabog zdravlja i osjetljive osobe) trebale bi izbjegavati izlazak na ulice.

Pozivamo građane da ponašanjem i aktivnostima ne bi dodatno doprinijeli onečišćivanju zraka i tome dodatno ugrozili ugrožene skupine stanovništva.

Pozivamo sve potencijalne onečišćivače na području Grada za vrijeme trajanja posebnih mjera zaštite zdravlja ljudi i okoliša:

- da odgode izvođenje operacija koje mogu dodatno onečistiti zrak, ako nisu hitne i/ili neophodne,

- da proizvodne procese pažljivo vode i nadziru kako bi se spriječilo svako daljnje onečišćenje zraka,

- po potrebi privremeno obustave pogone, uz napomenu da se ne dovede u pitanje sigurnost radnika i okoliša.