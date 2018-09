Mijo Tavrić je prikupljao novac za spomenik svom susjedu, bivšem pripadniku HOS-a, Josipu Abelu, da bi potom sav prikupljeni novac - spiskao

Omiška policija je prije nekoliko dana podigla kaznenu prijavu protiv Mije Tavrića iz Kreševa u Općini Šestanovac, sumnjičeći ga da je s računa udruge "Josip Abel - vukovarski heroj" podigao i u privatne svrhe potrošio 63 tisuće kuna.

Spomenuti novac bio je namijenjen za izgradnju spomenika Josipu Abelu, nekadašnjem pripadniku HOS-a koji je preminuo u ožujku prošle godine. A izgradnju spomenika inicirao je upravo njegov susjed - Tavrić.

Ankica Abel, predsjednica udruge koja nosi ime njenog brata, tek je sredinom srpnja shvatila da nešto s prikupljenim novcem ne štima, jer su je na to upozorili prijatelji. "Na bankovnom izvatku stanje je 14. kolovoza 2018. iznosilo točno 31 kunu od uplaćenih oko 63.000. Kako su uplate stizale, tako su sljedećih dana redovito podizane, što je vidljivo iz priloženih bankovnih izvadaka", ispričala je Ankica Abel za Slobodnu Dalmaciju.

Udrugu je osnovao Tavrić zbog prikupljanja novca za izgradnju spomenika, za što je Abelovim suborcima rekao da je potrebno oko 40 tisuća eura. Karticu za podizanje novca imao je isključivo Tavrić.

Sve je otkriveno prije desetak dana kada je projektant spomenika zamolio Ankicu Abel da mu pomogne doći do Tavrića jer mu još uvijek nije platio 28 tisuća kuna za izradu projekta. Provjerom u banci Abel je saznala da je na računu svega 31 kuna. Tvrdi se da je Tavrić novac podizao odmah nakon prve uplate te da je u nekoliko navrata čak glumio donatora i tim novcem donirao dvije škole.

Tavrić podizanje novca ne poriče, no tvrdi da je imao valjan razlog. "Upao sam u poslovnu krizu i doslovce nisam imao što jesti. Ja sam građevinski poduzetnik i trenutno mi poslovni partneri duguju više od dva milijuna kuna. Taj novac koji sam uzeo vratit ću, kunem se životom. To sam rekao policiji, to kažem i vama. Nikakav drugi novac mimo računa udruge, o kojem se govori, nikada nisam dobio niti sam ga mogao potrošiti. Ja pokojnog Josipa Abela i dalje poštujem", ispričao je Tavrić za Slobodnu Dalmaciju.