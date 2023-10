"Penava si je zamislio da je on Vukovar": Zastupnici kritizirali poruku da ne dolaze u Kolonu sjećanja ako im smeta HOS

"Ivan Penava si je zamislio da je on Vukovar i da mi, koji se idemo pokloniti žrtvama i komemorirati sjećanje na strašan zločin, idemo tamo zbog njega. E, pa, Penava, ne idemo, nismo išli dosad niti ćemo ubuduće. To da si on dopušta politizirati taj dan je ispod svake razine", komentirao je predsjednik SDP-a Peđa Grbin.

"Od nekih kolega s desne strane svakoga dana čujemo nešto novo, ali bio sam uvjeren da smo s politiziranjem 18. studenog završili. Međutim, očito je da nismo", dodao je.

"HOS je legalna postrojba Hrvatske vojske i sve znakovlje koje su hrvatski branitelji koristili u Domovinskom ratu je legalno i ne vidim zašto bi bilo tko imao bilo što protiv", ocijenio je Nino Raspudić (Most).

Naglasio je i da je Vukovar prevažno simboličko emotivno mjesto za slobodnu Hrvatsku i ni na koji način ni s jedne strane ne bi se smio koristiti u superizbornoj godini kao poligon za podjele i politička prepucavanja.

Upitan za slovo U na plakatu za Kolonu sjećanja, naglasio je da je Hrvatska slobodna zemlja, latinica zvanično pismo, ima 30 slova i svako slovo je ravnopravno i dobrodošlo u Hrvatskoj.

"Nisam vidio plakat, poručuje, ali nećemo pristati na taj jugoslavenski komunistički kompleks gdje će Hrvat morati strepiti da ne bi slučajno negdje stavio i neko slovo, na tu vrstu igre ne pristajemo".

"Očito je da o tome kreće polemika dijela političkih aktera, no, mi smatramo da ima puno drugih tema gdje se i trebamo dijeliti, raspravljati i demokratski sukobljavati, ali da obilježavanje i pijetet u Vukovaru nije to mjesto", zaključio je Raspudić.

Sandra Benčić (Možemo!) smatra da gradonačelnik nije taj koji će određivati tko će doći na mimohod i u posjet Ovčari i memorijalnom groblju. "Mi idemo, uz ta mjesta, i na Dunav odati počast svim civilnim žrtvama rata", najavila je.

"Nitko nikome ne može zabraniti da dođe i izrazi pijetet prema žrtvama. To je još jedan način dijeljenja Hrvatske, ja sam apsolutno protiv toga i mislim da postoje momenti gdje je jako važno da stojimo zajedno i zajedno izražavamo pijetet prema svim žrtvama koje smo imali u Domovinskom ratu", istaknula je Benčić.

Marijan Pavliček (Hrvatski suverenisti) rekao je da su svi oni kojima je Hrvatska u srcu, koji se istinski žele pokloniti žrtvi Vukovara, bez obzira kojoj ratnoj postrojbi pripadali, dobrodošli u Vukovar. Ustvrdio je da je Vukovar iznad dnevne politike, iznad svih nas političara i on je svetinja.

"Smatram da dani sjećanja na žrtvu Vukovara trebaju biti dani hrvatskog jedinstva i ne treba nam nikakvo dijeljenje. Je li tu Penava htio nešto politički profitirati, to morate pitati njega", kazao je.

Penavin stranački kolega Stipo Mlinarić naveo je da je svake godine Kolona sjećanja nekome posvećena. "Prošle godine bila je posvećena djeci koja su bila u podrumima za vrijeme opsade Vukovara i gdje je na njihove dječje glave dnevno padalo više od tri tisuće granata, a pretprošle liječnicima koji su bili u vukovarskoj bolnici."

Ove je godine, napominje, posvećena 58 HOS-ovaca i Jean-Michelu Nicolieru koji su se borili za Vukovar.

"Tko ima što protiv toga? Predsjednik Vlade Plenković, predsjednik Sabora Jandroković, predsjednik države Milanović? Pa neka ne dođu. Tko ih zove, tko ih moli, ne moraju doći ako im to smeta. Ivanu Penavi, Domovinskom pokretu i meni ne smeta, to su moji prijatelji koji su se borili", poručio je.