Dostupan, siguran i legalan prekid trudnoće u Hrvatskoj - zahtjev je to koji su premijeru Andreju Plenkoviću i ministru zdravstva Viliju Berošu uputile organizacije civilnog društva okupivši se na Markovu trgu ispred Vlade i Sabora te izrazile podršku Mireli Čavajda.

''Draga Mirela, tu smo, uz tebe, pri svakom koraku. Nisi sama. Zajedno ćemo se boriti da dobiješ ono što ti zakonom pripada. ... Pravo na pristup zdravstvenoj skrbi nije i ne smije biti svjetonazorsko pitanje. Ovo nije samo tvoja borba. Ovo je borba svake žene, svih nas, naših kćeri i unuka… Zato smo tu, ujedinjene u solidarnosti jedna s drugom'', poručile su, između ostaloga, aktivistinje Mireli Čavajda okupivši se na Markovu trgu ispred Vlade i Sabora pročitavši otvoreno pismo podrške ženi kojoj je u Hrvatskoj uskraćen prekid trudnoće temeljem medicinskih indikacija koje upućuju na tešku bolest djeteta nespojivu sa životom.



''Hvala ti što nisi pognula glavu na nasilje kojem si bila izložena. Hvala ti što si odlučila reći NE i vlastitim primjerom pokazati da žene imaju pravo tražiti bolje, pogotovo kad bolje nije ništa više od onoga što im zapravo pripada'', zaključile su aktivistkinje Marinella Matejčić iz udruge PaRiter i Branka Mrzić Jagatić iz udruge RODA te iznijele i konkretne zahtjeve prema vlasti.

''Premijer Andrej Plenković i ministar Vili Beroš moraju odmah poduzeti korake da se život, zdravlje i dostojanstvo svake žene u Hrvatskoj zaštiti, a nered u hrvatskom zdravstvenom sustavu napokon uredi'', poručile su organizacije civilnoga društva koje kontinuirano upozoravaju na potrebu uređenja propisa o reproduktivnom zdravlju.



''Zdravstvena zaštita koja se pruža u takvim situacijama treba maksimalno štititi dostojanstvo žene i ploda, mora umanjiti patnju koliko god je to moguće, spriječiti daljnju traumatizaciju žene i obitelji, ali nadasve mora pružiti ženi pravovremene i točne informacije o medicinskim opcijama koje su joj nužne radi donošenja odluke koja je za nju u tom trenutku najbolja'', upozorile su organizacije civilnog društva - različite po svojem djelovanju, no ujedinjene u solidarnosti sa svim ženama kojima sustav uskraćuje zdravstvenu skrb.



Ginekolog objasnio zašto hrvatski liječnici odbijaju napraviti pobačaj: ''To dijete može preživjeti...''



Plenkoviću i Berošu aktivistkinje su uputile zajedničke zahtjeve prema institucijama vlasti čije ispunjenje traže u najkraćem mogućem roku:

hitno osigurati odgovarajući medicinski postupak prekida trudnoće Mireli Čavajda u okviru i o trošku zdravstvenog sustava RH te utvrditi odgovornost i sankcionirati odgovorne za propuste u pružanju pravodobne i odgovarajuće skrbi

''Od ministra Beroša i premijera Plenkovića zahtijevamo da javno potvrde da će Mirela Čavajda dobiti odgovarajuću skrb o trošku HZZO-a koja će joj osigurati kvalitetnu zdravstvenu skrb tijekom prekida trudnoće u skladu sa suvremenim medicinskim metodama i važećim međunarodnim standardima medicinske struke, medicinskom indikacijom i zahtjevom Mirele Čavajda'', poručile su aktivistkinje.

osigurati hitno donošenje smjernica i protokola za siguran prekid trudnoće u skladu s preporukama Svjetske zdravstvene organizacije

hitno objaviti cjelovite podatke o kapacitetima svih zdravstvenih ustanova u RH u odnosu na pružanje zdravstvene skrbi u području reproduktivnog zdravlja, i to specifično usluge prekida trudnoće (raspoloživi kadrovi, specijalistička znanja, tehnologija, kapacitet primitka pacijentica, financijska sredstva)

ustanoviti javni registar zdravstvenih radnica i radnika koji se pozivaju na priziv savjesti, a koji se redovito ažurira te je dostupan svim pacijenticama



osigurati da zdravstveni radnici i radnice i bolnička povjerenstva poštuju trenutni zakon koji regulira prekid trudnoće te istražiti odgovornost zdravstvenih radnika i radnica koji/e uskraćuju ili pružaju netočne informacije te onemogućavaju prekide trudnoće na zahtjev



osigurati dostupnost prekida trudnoće svim ženama u skladu sa zakonskim okvirom, uz pokrivanje troškova iz sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) te osiguranjem dovoljnog broja medicinskih timova za obavljanje prekida trudnoće u svim zdravstvenim ustanovama koje su dužne omogućiti ovu vrstu zdravstvene skrbi kako bi se prevenirao institucionalni priziv savjesti

Pokrenuta platforma za prijavu kršenja prava žena u području zdravlja: Nasilje u bolnicama ne smije biti tabu tema

Hrvatsku, podsjetimo, ove godine čeka izvještaj UN-ovom odboru za prava žena (CEDAW), koji je već u dva navrata upozorio Hrvatsku da mora omogućiti ženama pristup prekidu trudnoće na zahtjev te da troškovi prekida trudnoće moraju biti pokriveni iz sredstava HZZO-a, a međunarodna tijela ovakve uskrate zdravstvene skrbi prepoznala su kao mučenje.

Na skupu podrške potporu su pružili i pojedini političari i političarke poput saborskih zastupnika iz Kluba zastupnika Zeleno lijeve koalicije Nenada Bakića, Vilija Matule i Urše Raukar te Rade Borić, njihove kolegice iz zagrebačke Gradske skupštine, kao i SDP-ovih parlamentarki Andreje Marić, Mirele Ahmetović i Sabine Glasovac, HSS-ova Kreše Beljaka te zastupnica Radničke fronte Katarina Peović i Ivana Posavec Krivec iz Socijaldemokrata.