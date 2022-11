Mladi sve više žive ispred ekrana, a u tome prednjače djevojke, pokazalo je istraživanje Instituta za društvena istraživanja. Učitelji upozoravaju da se sve odražava i na pisanje, govor i sportske aktivnosti mladih, a liječnici apeliraju da se djeci mobitel i tablet ne daju u ruke prije treće godine života.

Što su stariji, mladi sve više vremena provode pred ekranom, a sve manje s obitelji, a o svemu je bilo govora i na Godišnjoj konferenciji hrvatskih psihologa.



Gordana Kuterovac Jagodić s Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu upozorila je da "djeca stječu, osobito djevojčice - kažemo da ih više koriste, nerealnu sliku o tome kako treba izgledati pa su nesretna. Dosta je nedostatak društvenih mreža da se na njima ljudi pokazuju u najboljem svjetlu''.



Više od 80 posto nastavnika smatra da zbog svega učenici slabije pišu, govore, ne čitaju. Svaki treći 17-godišnjak ne bavi se nikakvim sportom, a školski psiholog Marko Raguž upozorava: "Iz toga proizlazi čitav niz poremećaja, prvenstveno komunikacijskih i društvenih jer digitalne tehnologije mogu djeci pomoći kao pomoćno sredstvo, ali ne mogu biti nadomjestak pravim društvenim kontaktima".

Pred tabletom ili mobitelom dječji mozak u razvoju prije treće godine trebao bi biti nula minuta. U Dubrovniku je ove godine najveći broj djece dosad dobio odgodu upisa u školu, a jedan od razloga je i drugačija rana stimulacija.Naime, kako objašnjava, specijalist školske medicine: ''Elektronički mediji stimuliraju samo obraćanje pažnje. Stalno novo, novo, novo, nema posvećivanja pažnje. To vidimo kod djece koja se upisuju, oni imaju strašno velikih problema da posvete pažnju''.Od digitalnih tehnologija ne možemo pobjeći. Roditelji djecu trebaju educirati, uskladiti njihovu dob s onim što im pružaju u dlan. I ono najvažnije - biti im primjer.

Dan koji bi mogao biti presudan za Plenkovića i Beroša: Nedostaje dokument koji bi Hrvatsku mogao doći glave

Da je važno služiti kao primjer i da rješenje nisu zabrane, istaknuo je u razgovoru s reporterkom Dnevnika Nove TV Martinom Bolšec Oblak ravnatelj Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu (IDIZ) Boris Jokić koji uz kolegice znanstvenice Zrinku Ristić Dedić i Janu Šimon potpisuje istraživanje IDIZ-a ''Ulovljeni između Tik-Toka i školskog igrališta – perspektive djece i mladih o korištenju digitalnih tehnologija''.



''Trebamo utjecati na to kako mladi ljudi koriste digitalne tehnologije, a to ne treba učiniti zabrana ni na koji način. Digitalne tehnologije trebamo koristiti kreativno i suradnički te stvaralački, ali za djecu i mlade prije svega trebamo pogoditi mjeru u korištenju digitalnih uređaja'', naglasio je Jokić.

Mladi u digitalnom svijetu: Ilustracija - 3 (Foto: DNEVNIK.hr)

Kako pametno koristiti pametnu tehnologiju? Stručnjak ima nekoliko ključnih savjeta za roditelje

Roditelji mogu na puno načina utjecati na djecu i mlade i oni to i najviše mogu, dodao je i poručio: ''Trebamo biti dobar model u korištenju. I mi stariji imamo problem. Kao obitelji trebamo imati jasne zahtjeve koje postavljamo pred mlade ljude i u tih zahtjevima biti konzistentni''.

''Za one koji imaju malu djecu važno je reći da trebaju ograničiti vrijeme boravka pred digitalnim uređajima – za one koji su u ranom i predškolskom odgoju, dakle u dječjim vrtićima, ne bih možda ni trebalo izlagati. U nižoj dobi, osnovnoškolskoj to bi trebalo biti sat do dva, a kasnije negdje do dva sata'', preporučio je Jokić i upozorio da to kako koriste digitalne tehnologije utječe i na njihovo mentalno zdravlje, čega su i sami svjesni, što je trenutno jedan od velikih problema u Hrvatskoj.



Rezultati ukazuju da 42,9 posto mladih negativnim procjenjuje utjecaj osobnog korištenja na vlastito učenje, 37,3 posto na kvalitetu slobodnog vremena, 30,5 posto na fizičko i 29,4 posto na mentalno zdravlje.

Boris Jokić u studiju Dnevnika Nove TV - 1 (Foto: DNEVNIK.hr)



Umjereno korištenje digitalnih uređaja vežu uz pozitivnije ishode vezane uz dobrobit, depresivnost, anksioznost usamljenost i zadovoljstvo životom te bolji školski uspjeh. Djeca i mladi koji provode više od četiri sata dnevno u svojem slobodnom vremenu u korištenju digitalnih uređaja daju negativnije iskaze psihološkog stanja.



''Moram reći i da ako ih izolirate, potpuno maknete od digitalnih tehnologija to također može imati negativne posljedice'', upozorio je Jokić.

''Crvenim se u licu, pojačano znojim, čitavo mi tijelo drhti, kao da mi kamen sjedi na prsima...'' Sve više mladih na udaru, ali ima pomoći

U prvom razredu osnovne škole dijete ne mora imati mobitel, a istraživanja pokazuju da odgađanje vlastitog uređaja do 10. godine ima pozitivne posljedice, kazao je i naglasio da mlade treba uključiti u raspravu u kojoj će se pogoditi pravu mjeru korištenja digitalnih tehnologija i pravu mjeru kreativnog, suradničkog i stvaralačkog korištenja digitalnih uređaja.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.