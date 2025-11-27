UŽIVO Plenković o usporavanju BDP-a: "I dalje smo među državama čije gospodarstvo raste najviše od svih"

Obavijesti Foto Video Pretražite
Na Vladi paket poreznih zakona

Plenković o usporavanju BDP-a: "I dalje smo među državama čije gospodarstvo raste najviše od svih"

27. studenoga 2025.
Vlada donosi paket poreznih zakona, mijenjaju se odredbe o PDV-u i porezu na dobit.
