Svako nasilje je traumatsko iskustvo, znaju to dobro i žrtve i svjedoci kaznenih djela i prekršaja. Oni ne moraju biti pravnici, ali trebaju pomoć, a nju im može pružiti besplatna i anonimna 116 006 linija, koja radi na području cijele Hrvatske, bez prestanka, sedam dana u tjednu.

Zakon o kaznenom postupku žrtvama kaznenih djela formalno jamči širok spektar prava, no u praksi još nisu postignuti zadovoljavajući standardi podrške i zaštite, često upozoravaju stručnjaci i organizacije civilnog društva koje se bave zaštitom žrtava i svjedoka.



Žrtve često ne znaju koja prava imaju ili bi trebale imati te u kojim rokovima, primjerice - da imaju pravo na novčanu naknadu ako su žrtve kaznenih djela nasilja uglavnom počinjenih s namjerom uz primjenu sile ili povredom spolnog integriteta, kao i da je rok od šest mjeseci za podnošenje zahtjeva prekratak. Ili da se sudska zaštita koja im je izrečena u vidu mjera opreza, zaštitnih mjera ili sigurnosnih mjera ako su žrtve kaznenih djela s elementima nasilja i uznemiravanja u slučaju selidbe u drugu državu članicu Europske unije može provoditi i u toj državi članici.



Nisu učinili ništa, a kao da im se cijeli svijet srušio: Bez svjedoka nema pravde, a žrtve nisu samo broj

''Tko god se našao u ulozi žrtve, svjedoka ili oštećenika kaznenog djela, znat će iz vlastitog iskustva koliko je svako nasilje traumatsko iskustvo. A govoriti ili iskazivati o njemu, na način kako to ponekad zahtijeva ispitivač u pravosudnom sustavu, te poznavajući različite uloge u postupku, poput branitelja okrivljenika/osumnjičenika, sve to još dodatno viktimizira ili retraumatizira osobu. Također, tu je i strah od nepoznatog, koji je vidljiv i kod osoba koje su iz manjeg mjesta i većeg mjesta, ovako ili onako školovane - i to je zajednički nazivnik jer se ne susrećemo često sa sustavom pravosuđenja, niti želimo biti u blizini represivnog aparata'', istaknuo je za DNEVNIK.hr Miren Špek, izvršni direktor Udruge za podršku žrtvama i svjedocima.

Zapamtite broj 116 006

Hrvatska je jedna od 13 država u Europi s besplatnom i anonimnom 116 006 linijom, koja bez prestanka, sedam dana u tjednu pruža podršku žrtvama i svjedocima svih kaznenih djela i prekršaja.



Neovisno jeste li žrtva ili svjedok obiteljskog nasilja, krađe, prijetnje, prijevare ili bilo kojeg drugog kaznenog djela ili prekršaja, na hrvatskom ili engleskom jeziku možete se obratiti stručnom timu Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja.



Centar djeluje od 2013. godine, a osnovan je kao projekt Udruge za podršku žrtvama i svjedocima koji je nastao u suradnji s Ministarstvom pravosuđa i uprave te Programom Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP).



''Mislila sam da ću se spasiti samo ako me ubije, ali prijateljica mi je dala besplatni broj 0800 55 44''

Emocionalna podrška i pravne informacije

''Svatko zaslužuje siguran život bez patnje, straha, ucjena, srama, poniženja. Svjesni društva u kojem živimo i koje često osuđuje žrtvu, ali i svjedoke, želimo biti sigurno mjesto kojem se mogu obratiti. Svojom osudom ili okretanjem glave okolina produžuje nepravdu pa žrtva zbog psihičkih, fizičkih, socijalnih i ekonomskih posljedica zapravo opet postaje žrtvom. Mi želimo promijeniti perspektivu tih ljudi, biti oni koji će žrtvi i svjedoku pružiti emocionalnu podršku, pravne, praktične informacije o koracima koje mogu poduzeti'', istaknuli su iz Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja.

Objašnjavaju da je nekad pozivatelju potrebna informacija o relevantnoj instituciji, novčanoj naknadi, pravnoj proceduri ili sigurnoj kući, a pozivi su potpuno anonimni:''Prvi pozivi često započinju tišinom, a nakon nekoliko trenutaka pozivatelji počnu iskazivati sve što se dogodilo, dijele emocije i dodatne informacije''.



Promjena počinje pozivom (Foto: Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja)

Više od 13.400 poziva, najčešće zbog nasilja u obitelji

Od osnivanja Centra pa sve do 18. rujna ove godine zaprimili su više od 13.400 poziva u sveukupnom trajanju oko 450.000 minuta. Iz Centra ističu da ih najčešće zovu žrtve obiteljskog nasilja.



116 006 linija ujedno je i linija za žrtve rodno uvjetovanog nasilja. Od 25. studenog 2020. pa do 18. rujna 2022. na liniji su zaprimljena 1524 poziva žrtava rodno uvjetovanog nasilja.



Nasilje nad ženama: ''Hrvatsko društvo i dalje pokušava naći opravdanje za nasilnike, a svu krivnju svaliti na žrtvu''



''Obiteljsko nasilje vrlo je izolirajuće za žrtvu, koja zbog osjećaja srama bježi od odnosa s bliskim ljudima poput prijatelja ili članova šire obitelji. Upravo je izoliranje žrtve ucjenom jedna od najčešćih taktika nasilnika, no doista – uz nas niste sami… Promjena može započeti samo jednim pozivom'', poručuju s linije 116 006.