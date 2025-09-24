Oglasio se Pupovac o specijalnom ratu protiv Hrvatske: "Sad su malo pretjerali"

Saborski klub SDSS-a ocijenio je u srijedu da DP izjavama o specijalnom ratu protiv Hrvatske širi histeriju jer želi pobjeći od odgovornosti te veliki problem oko afričke svinjske kuge (ASK) koristi za remećenje međunacionalnih odnosa.

Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac rekao je na konferenciji za novinare da DP zbog vlastite neprofesionalnosti i bježanja od odgovornosti prebacuje krivnju za širenje afričke svinjske kuge na druge, u ovom slučaju na Srbe, Srbiju i Bosnu i Hercegovinu jer je to najlakše.

"Ta histerija je izraz neprofesionalnosti, ta histerija je izraz toga da se želi pobjeći od odgovornosti za ono što je njihova odgovornost. Imaju resornog ministra, imaju resorne državne tajnike uključujući i državnog tajnika upravo za svinjogojstvo", izjavio je Pupovac.

Referirao se i na konferenciju za medije DP-a u kojem su njegovi zastupnici iznijeli viđenje što se danas događa u Jagodnjaku odakle stiže, rekli su, "čvarak-revolucija" i da je zanimljivo da su u Jagodnjaku većinom ulice od Vladimira Nazora, Borisa Kidriča do Save Kovačevića iz kojih je "krenulo sve".

"Ako je za to kriv Boris Kidrič koji tamo ima ulicu, ako je za to kriv Vuk Karadžić koji tamo ima ulicu i još nekoliko značajnih ljudi iz povijesti južnoslavenskog prostora, onda sam i ja kriv. Jedino tko nije kriv su ljudi koji obnašaju vlast u ovom trenutku. Jedino tko nije kriv, kad god iskrsne neki problem i kad god im treba neka vrsta političkog poticaja, onda se okrenu ratu. I jedino što od politike znaju jest da parazitiraju na ratu", odgovorio im je Pupovac uz poruku da su sada malo pretjerali.

"Na jednoj osjetljivoj temi koja pogađa sve ljude Slavonije, Baranje i Srijema i cijelu Hrvatsku zbog drugih bolesti kao što su bedrenica i plavi jezik, ti ljudi umjesto da stvaraju solidarnost i odgovornost među ljudima da se nose s tim što je za njih vrlo traumatično, to se njih ne tiče. Oni upiru prstom u nekog drugog koji se sa istim tim problem muče. Zapravo su jako slični nekima iz Srbije jer kad god nekima iz Srbije zatreba nešto onda optužuju Hrvatsku", rekao je Pupovac.

Dragana Jeckov podsjetila je kako se Domovinski pokret ponašao prije dvije godine kada su zbog afričke svinjske kuge sudjelovali u prosvjedima, u kojima je bio i aktualni ministar poljoprivrede David Vlajčić.

Istaknula je da ASK bukti Slavonijom još od veljače, kada je to na neki način zataškano, a mjere se nisu poduzimale jer je bilo predizborno vrijeme.

Što se tiče specijalnog rata, kaže, to je rat za koji znaju ministar i još nekoliko glava. "Ako smo u specijalnom ratu zašto o tome ništa ne znaju ministar obrane ili ministar unutarnjih poslova", pita Jeckov.

Optužila je Vlajčića da je za ASK odgovoran jedino on i da će ostati zapisano u analima da je uništio svinjogojstvo.

Anja Šimpraga podsjetila je i na slučaj bedrenice ovoga ljeta gdje je bilo potrebno tjednima da se uopće utvrdi da je riječ o zaraznoj bolesti.