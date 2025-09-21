Tko je kriv za novi proboj bolesti? Prvi čovjek Domovinskog pokreta tvrdi - "Na udaru smo specijalnog rata"

Prije samo dvije godine Ivan Penava i njegovi stranački kolege podržavali su prosvjede protiv mjera borbe sa svinjskom kugom, a vladajući HDZ ih je optuživao da su oni organizatori prosvjeda u koje su se ubacili ekstremisti. No, kad je iz oporbe prešao u vlast, Domovinski pokret - barem što se svinjske kuge tiče - doživio je preokret.

"Ministar pod hitno, znači u ponedjeljak, treba podnijeti ostavku ili ćemo mi tražiti opoziv jer ovo što se dogodilo je plod njegovog neznanja, nebrige i nemara" poručio je u subotu Antun Golubović, iz odbora za svinjogojstvo HPK.

Kad su bili u oporbi, u Domovinskom pokretu su govorili kao jučer svinjogojci, a HDZ je tvrdio da su oni jedni od organizatora prosvjeda svinjogojaca.

Svinje - 1 Foto: DNEVNIK.hr

"Šuška se o nalogu da će se morati eutanazirati i zaražene i nezaražene svinje. Jedna neiskoordinirana akcija, nepripremljenost stručnih službi Republike Hrvatske, ali u konačnici ono što je najvažnije jedan ogroman, ogroman stres za mnogobrojne Slavonce koji bojim se s ovakvim Vladama i ovakvom nebrigom ne mogu izdržati više ovakvih udara", rekao je Ivan Penava još u srpnju 2023.

No, poljoprivredu sada vodi DP-ov David Vlajčić. Šef stranke danas odbija tvrdnje da su organizirali prosvjed, iako su na ulici bili njihovi članovi i simpatizeri. A ima i novu teoriju o proboju virusa na farmu Belja.

David Vlajčić Foto: DNEVNIK.hr

"Jasno nam otvara poziciju da promišljamo i da imamo u glavi jednu premisu koja je na tragu onoga da li se sve ovo skupa događa slučajno ili se ovdje radi o mogućnosti da se ovdje radi o specijalnom ratu protiv Republike Hrvatske" rekao je Penava.

