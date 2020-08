SDP-ovi lokalni dužnosnici i pojedini saborski zastupnici predali su u ponedjeljak kandidature za članove Predsjedništva stranke, zauzimajući se za stranku koju će umjesto stranačkih interesnih klanova voditi tim ljudi objedinjen oko zajedničkih politika.

"Poznato je da je SDP stranka koju godinama potresaju klanovske podjele. Prije svega, vrši se jedna negativna selekcija. Provodi se kadrovska politika koja praktički ima svoj cilj, a to je urušavanje stranke zbog interesa pojedinaca, odnosno grupacija", izjavio je gradonačelnik Umaga i predsjednik istarskog SDP-a Vili Bassanese na konferenciji za medije uoči zajedničke predaje kandidature za članove Predsjedništva stranke i članove Glavnog odbora.

Za člana Predsjedništva stranke kandidaturu su predali Sandra Krpan, Matej Mostarac, Dalibor Domitrović, Vinko Grgić, Jasenka Auguštan-Pentek, Mišo Krstičević, Sabina Glasovac, Goran Kotur, Ivana Marković, Alen Čičak i Srđan Subotić.

Bassanese: Privid pozitivnog trenda brzo je nestao

Privid pozitivnog trenda koji je stvoren kroz europarlamentarne i predsjedničke izbore vrlo je brzo nestao jer je taj privid nošen kvalitetom kandidata, a pobjeda nije bila zasluga stranke, ocijenio je, dodavši da se to vidjelo nakon predaje lista za parlamentarne izbore koje su vrvjele klijentelizmom i oportunizmom, što je i dovelo do političkog i izbornog kraha SDP-a.

"U civiliziranom društvu svi oni koji su doveli stranku do toga, trebali bi otići i maknuti se, no kod nas vidimo da to i nije baš slučaj. Stoga smo se mi kao članovi SDP-a kojima je stalo do jedinstva stranke i koji još uvijek vjeruju u nju bez osobnih pretenzija i uvjeta, okupili kako bi prezentirali što želimo", poručio je Bassanese.

Istaknuo je da su svoj politički uspjeh ostvarili na terenu samostalno, imajući integritet koji je doveo SDP do pobjede u jedinicama u kojima rade te da te pozitivne vrline i kvalitete žele ugraditi u strukture stranke.

Cilj im je jedinstveni, normalni SDP u kojem će postojati jasna pravila i kriteriji izvrsnosti za funkcije i za sastavljanje lista. Novi statut, novi ustroj, jasna izborna pravila te da svatko u stranci ima jednake mogućnosti i po istim kriterijima.

"Ne želimo klanovske podjele koje su nas dovele u ovu situaciju da se mi s lokalne razine trebamo uzdignuti na državnu, jednostavno iz razloga da bi zaštitili stranku da opstanemo. Mislim da je svima jasno da je stranka u poziciji koja nije ni zavidna, ni dobra za sve nas", rekao je Bassanese.

Krstičević: Nismo došli dati potporu nekom kandidatu za predsjednika

Gradonačelnik Ploča Mišo Krstičević ocijenio je da je SDP imao autokratski ustroj u kojoj se predsjednik stranke izjednačavao sa samom strankom te poručio da stranka ne smije biti jedan čovjek jer onda ovisi isključivo o sposobnostima i mogućnostima tog jednog čovjeka kao kreatora ideja i programa.

Stranka mora biti tim ljudi koji nije skupljen po principu prijateljstva, nego je objedinjen oko zajedničkih ideja i politika, dodao je.

"Upravo zbog svega navedenog, zbog toga što smatramo da stranka ne može biti jedan čovjek, nismo tu došli da damo podršku nekome izravno jer mislimo da je to krivo. To nije niti vjetar u leđa, osim u kvantitativnom aspektu, i to će dovesti budućeg predsjednika ili predsjednicu u poziciju u kojoj će svi oni koji danas izravno daju potporu, sutra nešto zahtijevati", poručio je Krstičević.

Došli su prezentirati ideje i potaknuti sve koji imaju pravo glasa u SDP-u da razmišljaju na takav način - da podrže jasne ideje, program i stavovi koje određeni kandidati zastupaju.

"SDP u niti jednom aspektu ne smije biti stranka koja ide korak unazad u vidu demokratičnosti izbora i biranja svih svojih tijela i članova. SDP mora biti pokretač koji će tu demokraciju unutar samih sebe preslikati na državu", naglasio je te osudio ideje da se SDP treba vratiti na delegatski sustav.

Glasovac: SDP treba voljeti radom

Saborska zastupnica Sabina Glasovac naglasila je da se stranka nalazi na prekretnici i da u ovom trenutku nema pravo na grešku jer su birači rekli što misle o putu kojim SDP ide na parlamentarnim izborima te poručila da je na članovima da shvate ozbiljnost trenutka.

"Na parlamentarnim izborima bio je jedan slogan "Hrvatska se voli radom" i mislim da je došlo vrijeme da SDP voli radom. Ne podmetanjima, klanovskim bitkama, zaboravljajući na ono što nas treba spajati, a to su solidarnost, socijaldemokracija, borba za onog slabijeg i želja da pomognemo jedni drugima, ali i građanima", istaknula je Glasovac, dodavši da onima koji znaju voditi svoje sredine, treba dati priliku da vode SDP.

Konferenciji za medije prisustvovalo je deset SDP-ovih gradonačelnika (Umag, Ploče, Nova Gradiška, Vrbovec, Ogulin, Zlatar, Kastav, Trogir, Lepoglava i Cres), zamjenici gradonačelnika, desetak načelnika, pojedini predsjednici županijskih, općinskih i gradskih organizacija, uključujući i splitske, druge najveće gradske organizacije SDP-a, predsjednici Foruma mladih te pojedini saborski zastupnici.