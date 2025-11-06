FOTO Scene koje lome srce: Majka pokopala Jean-Michela na vukovarskom groblju
06. studenoga 2025. @ 14:41
Jean-Michel Nicolier pokopan je na vukovarskom Memorijalnom groblju.
Na vukovarskom Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rada u četvrtak je pokopan hrvatski braniteljJean-Michel Nicolier, francuski dragovoljac i hrvatski branitelj, kojeg su srpski agresori ubili na Ovčari 1991. godine.
Njegovi posmrtni ostaci pronađeni su nakon 34 godine traganja u masovnoj grobnici na Ovčari, stotinjak metara od hangara u kojem su nakon pada Vukovara u studenom 1991. Jugoslavenska vojska i srpske paravojne postrojbe zatočile brojne druge branitelje odvedene iz bolnice.
Posmrtne ostatke identificirala je 29. listopada njegova majka Lyliane Fournier, koja je danas s drugim sinom, Jean-Michelovim bratom Paulom Nicolierom, prisustvovala ukopu posmrtnih ostataka svog sina na vukovarskom groblju.
Majka je u rukama držala hrvatsku zastavu, pod kojom se Jean-Michel hrabro borio rame uz rame s hrvatskim braniteljima.