FOTO Scene koje lome srce: Majka pokopala Jean-Michela na vukovarskom groblju

Na vukovarskom Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rada u četvrtak je pokopan hrvatski branitelj Jean-Michel Nicolier, francuski dragovoljac i hrvatski branitelj, kojeg su srpski agresori ubili na Ovčari 1991. godine.

Pokopan Jean-Michel Nicoliere - 8 Foto: Marin Franov/Cropix

Pokopan Jean-Michel Nicoliere - 5 Foto: Marin Franov/Cropix

Pokopan Jean-Michel Nicoliere - 2 Foto: Marin Franov/Cropix

Njegovi posmrtni ostaci pronađeni su nakon 34 godine traganja u masovnoj grobnici na Ovčari, stotinjak metara od hangara u kojem su nakon pada Vukovara u studenom 1991. Jugoslavenska vojska i srpske paravojne postrojbe zatočile brojne druge branitelje odvedene iz bolnice.

Pokopan Jean-Michel Nicoliere - 7 Foto: Marin Franov/Cropix

Pokopan Jean-Michel Nicoliere - 1 Foto: Marin Franov/Cropix

Pokopan Jean-Michel Nicoliere - 3 Foto: Marin Franov/Cropix

Pokopan Jean-Michel Nicoliere - 4 Foto: Marin Franov/Cropix

Posmrtne ostatke identificirala je 29. listopada njegova majka Lyliane Fournier, koja je danas s drugim sinom, Jean-Michelovim bratom Paulom Nicolierom, prisustvovala ukopu posmrtnih ostataka svog sina na vukovarskom groblju.

Majka je u rukama držala hrvatsku zastavu, pod kojom se Jean-Michel hrabro borio rame uz rame s hrvatskim braniteljima.