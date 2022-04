Premijer Andrej Plenković sudjelovat će na sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća (GSV) u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.

Cijene u Hrvatskoj rastu, čini se često, preko noći. Ono što je sigurno jest da će računi za struju i plin od ovoga mjeseca biti još veći, a njihov rast za sobom vuče lanac poskupljenja i ostalih proizvoda.



Mnogima je i prije ovoga bilo teško dočekati kraj mjeseca, a sada će biti još teže, premda zeru lakše u odnosu na ono kako je moglo biti s obzirom na to da je Vlada pripremila paket mjera pomoći. Taj su potez uvjetno pohvalili mnogi, naime, uz upozorenje da je trebalo djelovati i ranije.



Inflacija se prikradala dugo i polako, a rat u Ukrajini sve je dodatno pogoršao. Hrvatska, svim rezultatima unatoč kojima se premijer Andrej Plenković voli često hvaliti, stoji jer ne napreduje onako kako bi mogla i trebala.



Reformi nema, razloga je mnogo, jedan od njih je i što, a što se često zamjera Plenkoviću, nema ni ljudi koji bi ih proveli. No, rekonstrukcija Vlade, ili kako je se sada popularno naziva - ''osvježenje'' - još će malo pričekati. Koga, koliko... pitanja su zasad bez jasnog odgovora.



No, teško da se svega ovoga neće dotaknuti i na današnjoj sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća (GSV) u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici na kojoj će sudjelovati i Plenković, a nakon nje se očekuju izjave.



Naime, povrh svega izvršna tijela svih 11 sindikata javnih službi odbacila su ponudu Vlade kojom u 2022. nudi povećanje osnovice za plaće u javnim službama od dva posto od 1. travnja, traže četiri posto, te su sindikatima dali 'zeleno svjetlo' za štrajk. Naime, kako upozoravaju: ''Neshvatljivo je da Vlada, unatoč rastu troškova života, odlučuje smanjiti realne plaće ljudima".