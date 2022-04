Cijene energenata prelijevaju se i na proizvode široke potrošnje. Iduće što ćemo itekako osjetiti su poskupljenja automobilskih guma te WC papira.

Imamo zimu usred proljeća, a dobro je što većina u središnjoj Hrvatskoj na automobilima još ima zimske gume, no uskoro će 15. travnja kad bi ih trebalo zamijeniti ljetnima.



Loša vijest za vozače koji tek planiraju nabaviti nove gume je što će one vjerojatno biti skuplje. I to 15 do 20 posto, doznao je reporter Dnevnika Nove TV Dino Goleš.



Razloga je mnogo. Cijena sirovine kaučuka porasla je zbog pandemije. Trećina čađe, odnosno ugljikovog praha koji je potreban za proizvodnju guma dolazi iz Rusije, a tu je i porast cijene energenata koji utječe i na proizvodnju i na transport guma.

Poskupljuje i WC papir

I dok bez automobila možda netko može, bez WC papira teško. A baš njemu prijeti nestašica.



Gledajući cjenovno - troslojni WC papir preko noći je postao jednoslojni. Naime cijena WC papira poskupila je i do 30 posto. Većina proizvođača već je podigla cijene, a neki će to učiniti ovaj mjesec.



Rezultat je to porasta cijena celuloze uzrokovane skupim energenatima. Naime, bale celuloze koje dolaze u tvornice WC papira rade se zagrijavanjem čipsa od drveta na iznimno visokim temperaturama koje se postižu korištenjem plina.



Cijena tone celuloze tako je s prosječnih 900 eura porasla na 1500 eura. Celuloza se koristi i u proizvodnji kartona koji je već skuplji i do 50 posto.

Još jedan oblik ambalaže dobiva se zagrijavanjem na vrlo visokim temperaturama koristeći plin, a riječ je o staklu.

Uskoro poskupljenje ribe i vina

Tako bi uskoro moglo poskupiti i vino - i to ne zbog poljoprivrednih utjecaja koliko zbog ambalaže. Neki vinari već najavljuju poskupljenje i do 20 posto.



I riba postaje sve veći luksuz, ne samo svježa već i ona - u konzervi.



Cijena kilograma konzerviranih sardina skuplja je od teletine i junetine, a skuša i tuna iz konzerve po kilogramu su skuplji i od pršuta.



A cijene bi mogle još rasti. Naime uz sve skuplju ambalažu da bi riba završila u konzervi potrebo ju je izloviti.



Cijena plavog dizela proteklih tjedana veća je i 100 posto od uobičajene, a 30 posto konzerve čini ulje koje je, zbog poremećaja na tržištu uzrokovanih ratom, nikad skuplje.



I tako se može unedogled - jer sve što se proizvede, mora i doći na police, a teretni prijevoz već je zbog goriva skuplji 20 posto.

