Nakon što plate račune za struju i plin hrvatski građani i građanke bit će odsad još tanjih novčanika. Svakoga mjeseca počevši od 1. travnja morat će u prosjeku plaćati 27 kuna više za struju i još 53 dodatne kune za plin. Konkretni troškovi za pojedino kućanstvo ovisit će o tarifnom modelu i visini potrošnje.

Rast cijena energenata - nafte, plina i struje posljedica je globalnih kretanja dodatno pogonjenih ruskom agresijom na Ukrajinu i uvod u lančanu reakciju povećanja cijena.



Od 1. travnja struja u prosjeku poskupljuje 9,6 posto, a plin 15 do najviše 20 posto. U praksi to znači da će računi za struju biti veći od 15 do 28 kuna, ovisno o tarifi, a računi za plin od osam do 54 kune, ovisno o distributeru.



Vladin paket pomoći uslijed poskupljenja - 3 (Foto: Vlada RH)



Poskupljenja bi bila još i veća - cijena struje bi od danas išla 23 posto gore, dok bi plin poskupio 77 posto - da Vlada nije donijela mjere za njihovo ublažavanje.



Vladin paket pomoći uslijed poskupljenja - 4 (Foto: Vlada RH)



Paket mjera za ublažavanje rasta cijena energenata, koji je Vlada predstavila sredinom veljače, podsjetimo, uključuje potpore za trošak plina kućanstvima, porezna rasterećenja, socijalne naknade za građane u riziku od energetskog siromaštva i jednokratne naknade namijenjene umirovljenicima.



Vladin paket pomoći uslijed poskupljenja - 1 (Foto: Vlada RH)



Korisnici i korisnice zajamčene minimalne naknade, a riječ je o oko 50.000 građanki i građana, dobit će bonove na iznose od 1000 kuna za plaćanje električne energije i plina. Dosad je taj bon bio 800 kuna.



Od 1. travnja poskupljuje struja: Iz HEP-a otkrili koliko će se građanima povećati računi

HERA objavila koliko će poskupjeti plin



Korisnici i korisnice osobne invalidnine i njihovi članovi i članice kućanstava, njih oko 40.000, dobit će bon od 1750 kuna za plaćanje struje i plina. Dosad je taj bon iznosio 1500 kuna.



Slijedi nam još skuplji život: Rast cijena energenata pokrenut će lančanu reakciju, pogledajte koji su potezi Vlade



Kad je riječ o umirovljenicama i umirovljenicima, uvodi se jednokratni energetski dodatak na mirovine do 4.000 kuna, a u tu kategoriju ulazi i ostvaruje pravo na energetski dodatak gotovo 730.000 osoba.



Vladin paket pomoći uslijed poskupljenja - 2 (Foto: Vlada RH)



Kako bi ublažila lančana poskupljenja zbog rasta cijena energenata, Vlada je smanjila stope PDV-a na niz proizvoda, no tek treba vidjeti vidjeti učinke te mjere.



Vladin paket pomoći uslijed poskupljenja - 5 (Foto: Vlada RH)



Poseban program mjera napravljen je za gospodarstvo, poljoprivrednike i ribare, a Vladin paket pomoći građanima i poduzetnicima težak je oko pet milijardi kuna.